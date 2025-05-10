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Пакистан розпочав військову операцію проти Індії. Ситуація загострилася, країни обмінялися ударами (відео)

Автор
Олена Руденко
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Конфлікт між країнами набирає обертів
Конфлікт між країнами набирає обертів. Фото Колаж "Телеграф"

Обидві з них мають ядерну зброю

Конфлікт між Індією та Пакистаном різко загострився в ніч на суботу, 10 травня. Обидві ядерні держави обмінялися масштабними ударами, Пакистан заявив про початок військової операції проти Індії.

Індія атакувала Пакистан

Як повідомляє Clash Report, Індія обстріляла базу військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді. Після вибуху виникла пожежа.

Також індійські сили запустили крилаті ракети на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг. Працювала ППО Пакистану. За попередніми даними, Індія вразила щонайменше один пакистанський транспортний літак С-130 на базі Нур Хан у Равалпінді.

"Індія випустила ракети класу "повітря-земля" по авіабазах Нур-Хан, Мурід та Шоркот, усі наші об'єкти в безпеці. Тепер чекайте на нашу відповідь", — заявили в армії Пакистану.

Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії

У відповідь Пакистан оголосив про початок операції "Буньян уль Марсус" (від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна"). Невдовзі він атакував Індію, в містах Амрітсар та Джамму пролунали численні вибухи.

Армія Пакистану заявила про знищення індійського сховища крилатих ракет BrahMos в Беасі, удар по аеропорту Патанкот. Також Пакистан заявив про знищення індійської системи ППО С-400 у Адампурі за допомогою гіперзвукових ракет, випущених з винищувачів JF-17 Thunder. Також повідомлялося про збройні сутички у прикордонних районах Кашміру.

Пакистан лишив частину Індії без світла

Пакистан заявив, що його хакери вивели з ладу до 70% індійської електромережі. У кількох штатах Індії зафіксовано масштабний блекаут. Джерела у сфері безпеки підтвердили, що країна зазнала серйозного енергетичного удару саме внаслідок кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру.

У двох районах штату Джамму і Кашмір повністю припинилося електропостачання, що збіглося за часом з активністю безпілотників у прикордонній зоні. Також повідомляється про відключення світла у місті Джаландхар, де у повітрі зафіксували БПЛА, імовірно пакистанського походження.

Що відбувається між Індією Та Пакистаном

Конфлікт загострився після теракту 22 квітня в Пахалгамі, індійському Кашмірі, де загинули 26 індуїстських туристів. Індія звинуватила в нападі ісламістське угруповання, пов'язане з Пакистаном. Це стало причиною відкликання послів, призупинення візових послуг та припинення угод про водні ресурси.

У ніч на 7 травня Індія розпочала операцію "Сіндур", завдавши ракетних ударів по дев'яти об'єктах у Пакистані та пакистанському Кашмірі, які вона вважає терористичною інфраструктурою. Пакистан заявив, що ці удари призвели до загибелі 31 цивільного, включаючи дітей, та пошкодження мечетей і навчальних закладів.

З початку ескалації відомо про загибель вже понад 50 осіб, включаючи цивільних з обох сторін. Обидві країни закрили повітряний простір, призупинили роботу шкіл та скасували масові заходи.

Станом на ранок 10 травня обидві сторони перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Індія активувала резервні сили, а Пакистан скликав Національну раду безпеки, відповідальну за ядерну політику. Міжнародна спільнота висловлює серйозне занепокоєння можливістю подальшої ескалації між двома ядерними державами.

Як повідомляв "Телеграф", через загострення з Індією Пакистан пригрозив знищити світ. Ми розбиралися, чи вистачить у цих двох країн ядерної зброї для Апокаліпсису.

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