Похоже, что заключенное администрацией Трампа "мирное соглашение" на Ближнем Востоке потерпело полный крах.

Израиль после возобновления ударов по ХАМАСу и Сектору Газы готовит план нового наземного наступления. Он может привести к тому, что анклав палестинцев окажется под военной оккупацией Израиля минимум на месяце, а регион будет полностью опустошен.

Об этом пишет американское издание The Washington Post. Отмечается, что израильские военные планируют усилить контроль над гуманитарной помощью в регионе, создать так называемые "гуманитарные зоны" для эвакуации мирных жителей перед штурмами, а также истреблять гражданское руководство ХАМАС.

Правительство Нетаньяху, сказали в издании источника, планирует уничтожить остатки боевиков ХАМАС, однако для этого может потребоваться полная оккупация Сектора Газа. Скорее всего, так и произойдет, поскольку этот план ставит перед Израилем серьезные вызовы. Максималистские желания правительства Нетаньяху могут стать серьезным этапом эскалации боевых действий, в результате которых уже погибли не менее 50 тысяч палестинцев, преимущественно женщин и детей.

"Планы решительны. Будет полномасштабная атака, и они не остановятся, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен", – сказал бывший заместитель командующего одним из армейских подразделений, Газа Амир Авиви.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что требует от ХАМАС отпустить всех заложников. Он добавил, что если они этого не сделают, то им придет конец. Однако ХАМАС не отпустил заложников, а США так ничего и не смогли сделать.

В ночь на 18 марта армия обороны Израиля возобновила удары по объектам, принадлежащим организации ХАМАС. Атаки были прекращены с началом перемирия 19 января. В офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС-де "отверг все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке, ценителя российской пропаганды Стива Виткоффа и других посредников. ХАМАС настаивает на соблюдении начальных условий соглашения, в рамках которого должен был начаться второй этап. Таким образом, заключенное администрацией Трампа "мирное соглашение" на Ближнем Востоке потерпело полный крах.