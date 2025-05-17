Операция должна в итоге привести к полной оккупации Сектора Газа Израилем.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала на территории сектора Газа крупную военную операцию под названием "Колесницы Гедеона". Планируется в рамках первых этапов взять под контроль "стратегические районы" палестинского анклава с последующим полным контролем над регионом. Таким образом, попытки урегулирования, которые предпринимал спецпосланник президента США Дональда Трампа, застройщик Стив Уиткофф, завершились фактически ничем.

Об этом говорится в официальном сообщении ЦАХАЛа. Отмечается, что армия уже приступила к реализации первых этапов операции за прошедшие сутки, 16 мая.

"Армия… осуществила широкие атаки и мобилизовала силы для захвата стратегических районов в секторе Газа в рамках начальных шагов операции "Колесницы Гедеона" и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС", – говорится в сообщении.

По данным издания The Times of Israel, журналисты которого пообщались с официальными лицами правительства Израиля, наступательная операция "Колесницы Гедеона" должна в итоге привести к полной оккупации Сектора Газы Израилем и дальнейшему сохранению контроля над анклавом. Палестинское население будет принудительно "перемещено" сначала на юг, а затем вообще за пределы Сектора Газа. ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

Отметим, что еще в марте СМИ сообщали, что Израиль после возобновления ударов по ХАМАС и Сектору Газы готовит план нового наземного наступления. Он может привести к тому, что анклав палестинцев окажется под военной оккупацией Израиля минимум на месяцы, а регион будет полностью опустошен.

В ночь на 18 марта армия обороны Израиля возобновила удары по объектам, принадлежащим организации ХАМАС. Атаки были прекращены с началом перемирия 19 января. В офисе Нетаньяху заявили, что ХАМАС-де "отверг все полученные предложения" от специального посланника США на Ближнем Востоке, ценителя российской пропаганды Стива Уиткоффа и других посредников. ХАМАС настаивает на соблюдении начальных условий соглашения, в рамках которого должен был начаться второй этап. Таким образом, заключенное администрацией Трампа "мирное соглашение" на Ближнем Востоке потерпело полный крах.