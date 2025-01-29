У Байдена купили презервативов для Сектора Газа на 50 млн, но там их используют необычным образом
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Об этом заявила новая админнистрация Штатов
Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила 50 миллионов долларов на закупку презервативов для жителей Сектора Газа. Этот факт новая администрация Белого дома обнародовала в качестве примера "совершенно бездумных трат" денег налогоплательщиков предыдущей властью.
Об этом заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова цитирует канал Fox News. Решение госсекретаря США Марко Рубио о заморозке иностранной помощи привело к отзыву миллионов долларов на финансирование проекта "презервативы для Газы".
"Если деятельность не противоречит приоритетам президента, ее продолжат без проблем. Это похоже на то, как Министерство здравоохранения и социальных служб остановило поток грантовых денег во Всемирную организацию здравоохранения", — пояснил каналу представитель Белого дома.
При этом неправительственная организация (НПО) "Палестинская ассоциация планирования и защиты семьи" заявила, что расходы на презервативы оправданы, ведь "палестинцам систематически отказывают в сексуальном и репродуктивном здравоохранении и правах". Там обвинили Израиль в "истощении" палестинской системы здравоохранения и заявили, что "больше будет препятствий для реализации прав женщин и девочек".
Однако, как пишет Israel Info, презервативы боевики Газы использовали не по прямому назначению. Начиная с 2017 года, с их помощью они запускали самодельные взрывные устройства в сторону Израиля. Для этого они использовали и воздушные шарики.
Эти устройства неоднократно падали в школьных дворах, полях и дорогах и приводили к пожарам. По данным израильских властей, в результате подобных атак были уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, что привело к значительным убыткам.
Как сообщал "Телеграф", 19 января в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). Срок прекращения боевых действий — 42 дня.