У Байдена купили презервативов для Сектора Газа на 50 млн, но там их используют необычным образом

Об этом заявила новая админнистрация Штатов

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила 50 миллионов долларов на закупку презервативов для жителей Сектора Газа. Этот факт новая администрация Белого дома обнародовала в качестве примера "совершенно бездумных трат" денег налогоплательщиков предыдущей властью.

Об этом заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова цитирует канал Fox News. Решение госсекретаря США Марко Рубио о заморозке иностранной помощи привело к отзыву миллионов долларов на финансирование проекта "презервативы для Газы".

"Если деятельность не противоречит приоритетам президента, ее продолжат без проблем. Это похоже на то, как Министерство здравоохранения и социальных служб остановило поток грантовых денег во Всемирную организацию здравоохранения", — пояснил каналу представитель Белого дома.

При этом неправительственная организация (НПО) "Палестинская ассоциация планирования и защиты семьи" заявила, что расходы на презервативы оправданы, ведь "палестинцам систематически отказывают в сексуальном и репродуктивном здравоохранении и правах". Там обвинили Израиль в "истощении" палестинской системы здравоохранения и заявили, что "больше будет препятствий для реализации прав женщин и девочек".

Однако, как пишет Israel Info, презервативы боевики Газы использовали не по прямому назначению. Начиная с 2017 года, с их помощью они запускали самодельные взрывные устройства в сторону Израиля. Для этого они использовали и воздушные шарики.

Эти устройства неоднократно падали в школьных дворах, полях и дорогах и приводили к пожарам. По данным израильских властей, в результате подобных атак были уничтожены тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, что привело к значительным убыткам.

Как сообщал "Телеграф", 19 января в Секторе Газа начал действовать режим прекращения огня между радикальной палестинской группировкой ХАМАС и Армией Израиля (ЦАХАЛ). Срок прекращения боевых действий — 42 дня.