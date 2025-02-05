Трамп хочет взять под контроль Сектор Газа. Что ответил Нетаньяху

По его мнению, там могли бы жить "люди мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль разрушенный войной Сектор Газа. Глава США хочет превратить его в "Ривьеру Ближнего Востока".

Такое заявление американский лидер сделал на совместной пресс-конференции с находящимся в США премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN. Никаких деталей плана Трамп не поведал.

"Мы будем владеть им и будем отвечать за демонтаж всех неразорвавшихся опасных бомб и другого оружия на месте. Если это будет необходимо, мы это сделаем, мы возьмем на себя эту часть, мы собираемся развивать ее, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем может стать весь Ближний Восток", — заявил республиканец.

Отвечая на вопрос, кто будет там жить, Трамп сказал, что Сектор Газа может стать домом для "людей мира". Он добавил, что впоследствии он может превратиться в "Ривьеру Ближнего Востока". Президент США заявил, что посетит Сектор Газа, Израиль и Саудовскую Аравию, не уточнив сроков.

Как к идее Трампа относится Нетаньяху

В свою очередь Нетаньяху сказал, что Трамп "мыслит нестандартно, со свежими идеями". Глава Израиля добавил, что лидер Штатов "проявляет готовность нарушить традиционное мышление".

"Я думаю, что это может изменить историю. И я думаю, что действительно стоит пойти по этому пути", — резюмировал Нетаньяху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 3 февраля должны были начаться переговоры о реализации второй фазы прекращения огня в Секторе Газа, заключенного между Израилем и проиранской террористической группировкой ХАМАС. Второй этап означает фактическое завершение войны в секторе Газа и предполагает вывод израильских войск, третий этап касается послевоенного восстановления региона.