Привет от акулы: россиянина в Турции побили за возмущение ценой шезлонга (фото)

Инцидент произошел в Алании

В Турции на пляже иностранный турист был избит после того, как он пожаловался на цену шезлонга. Есть информация, что сотрудники аренды на пляже напали именно на россиянина.

Об этом пишет Daily Mail. Отмечается, что инцидент произошел на пляже Дамлаташ в Алании в пятницу, 16 мая.

По данным очевидцев, мужчина поинтересовался у сотрудников, сколько стоит аренда шезлонга. Озвученная сумма показалась ему большой, поэтому он отказался от услуги. После разговора иностранец бросил вещи на пляже и собирался пойти купаться.

Однако сотрудники аренды шезлонгов подчеркнули, что он должен убрать свои вещи и между мужчинами завязалась ссора. Она переросла в драку, и как видно на фото, избивали иностранца несколько сотрудников аренды.

Впоследствии драку разняли прохожие. В то же время точно неизвестно, пострадавший мужчина был россиянином или нет, ведь есть и данные, что у него было британское гражданство. Власти курортного города резко раскритиковали случившееся, заметив, что подобное не должно происходить с отдыхающими.

Напомним, что это не первый случай с россиянами во время отдыха за границей. К примеру, в египетском городе Хургада на глазах у отдыхающих акула напала на человека и буквально съела его. Как оказалось, погибший был гражданином России. Инцидент произошел еще в 2023 году.

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