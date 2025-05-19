Россия меняет популярный украинский курорт до неузнаваемости (фото, видео)

Вместо школы — коридор в порт: как Россия перекраивает Бердянск.

Россия оккупировала Бердянск в феврале 2022 года. С этого времени из города выехала треть жителей. Раньше – популярный курорт, сейчас Бердянск превратился в привидение самого себя. Анонимно местные жители говорят, что на улицах людей немного даже днем, могут остановить и обыскать без объяснений кого-либо.

Многие магазины закрыты, детские площадки пусты, а на популярных туристических локациях установлены стенды, прославляющие Россию и СССР. В частности, импровизированная выставка к 9 мая заработала на бульваре Шевченко. Ему россияне вернули декоммунизированное название в честь Гайдара. Несмотря на хорошую погоду и конец рабочей недели, на улицах немноголюдно.

Не многие и в выходные. Пользователи делятся видео с Приморки. Центр Бердянска на закате всегда собирал толпы туристов и местных, однако 18 мая здесь почти ни души.

Российские оккупационные власти готовят масштабную перестройку захваченного Бердянска

Радио Свобода сообщало про планы оккупантов полностью изменить город — со сносом домов, изменением инфраструктуры и строительством новых логистических узлов. Планируется демонтаж железнодорожного пути с набережной, строительство нового железнодорожного пути от станции Берда, перенос вокзала и частичное уничтожение улицы Покровской. Этот район фактически исчезает — территорию планируют прорезать прямым коридором к морскому порту.

Реконструкцию портовой зоны оккупанты подают как часть "генерального плана". В то же время местные жители, которые покинули город, сообщают: порт уже давно используется как военная база. Оккупанты хотят его запустить, потому что он работает на 20% от довоенной мощности. Они планируют углубить дно и построить рядом логистические центры.

Бердянская коса в 2019

Бывшие жители города рискуют окончательно потерять оставшееся имущество. В России в первом чтении принял закон, разрешающий конфисковывать имущество граждан, выехавших с "территории РФ" (то есть и с ВОТ Украины) и "дискредитировавших армию". Под угрозой все, кто поддержал Украину или дал показания о преступлениях оккупантов.

Луна-парк в оккупированном Бердянске

Заселяют Бердянск россиянами

Из-за дефицита сотрудников оккупационные власти начали заселять город россиянами. По данным The Telegraph, РФ перевезла на оккупированные территории сотни тысяч своих граждан. В Бердянске новоприбывшие занимают руководящие должности в школах, больницах и коммунальных структурах. Особенно заметно присутствие выходцев из Дагестана. Туристов мало, в основном — из других оккупированных частей Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что людей невероятно мало в оккупированной Кирилловке. Бывший курорт на берегу Азовского моря также приходит в упадок.