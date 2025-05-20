"Гнездится в ДНК…": в России официально признали, что россияне - это мутанты

Автор статьи заявляет, что предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин фактически признал, что человеческий организм запрограммирован на коррупцию, говоря о россиянах. По его словам, это неистребимое явление.

Соответствующее заявление было опубликовано в одной из российских газет в его заметке. Зорькин подчеркнул, что разгул коррупции связан не только с "личной моральной порочностью", обусловлен общим падением духовной культуры общества.

"Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление в истории человечества. Что поделать, человек естественно предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя. (…) Пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции", — пишет Зорькин в своей статье в одной из российских газет.

Он заявляет, что человек предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя.

"Потребительское общество живет под девизом "бери от жизни всё". Вследствие этого мировоззренческого вывиха весь драматизм последствий которого мы сейчас даже представить не можем, честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала, в глазах многих наших современников перестает быть сколько-нибудь значимой ценностью", — заявил Зорькин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что даже в радуге в РФ уже видят пропаганду ЛГБТ. Девушку с радужными серьгами арестовали на 5 суток за пропаганду экстремизма.