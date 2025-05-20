Привіт від акули: росіянина в Туреччині побили за невдоволення ціною шезлонга (фото)

Інцидент стався в Аланії

В Туреччині на пляжі іноземного туриста побили після того, як він поскаржився на ціну шезлонга. Є інформація, що співробітники оренди на пляжі напали саме на росіянина.

Про це пише Daily Mail. Зазначається, що інцидент стався на пляжі Дамлаташ в Аланії у п'ятницю, 16 травня.

За даними очевидців, чоловік поцікавився у співробітників, скільки коштує оренда шезлонга. Озвучена сума видалась йому за великою, тому він відмовився від послуги. Після розмови іноземець кинув речі на пляжі і збирався піти купатись.

Однак співробітники оренди шезлонгів наголосили, що він має прибрати свої речі та між чоловіками зав'язалась сварка. Вона переросла в бійку, і як видно на фото, били іноземця кілька співробітників оренди.

Згодом бійку розійняли перехожі. Водночас достеменно не відомо, постраждалий чоловік був росіянином чи ні, адже є і дані, що він мав британське громадянство. Влада курортного міста різко розкритикувала те, що трапилося, зауваживши, що подібне не повинно відбуватися з відпочиваючими.

Нагадаємо, що це не перший випадок з росіянами під час відпочинку за кордоном. До прикладу, у єгипетському місті Хургада на очах у відпочиваючих акула напала на людину і буквально з’їла її. Як виявилося, загиблий був громадянином Росії. Інцидент стався ще у 2023 році.

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