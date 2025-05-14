"Это не Кирилловка, это бомжатня". Украинцы возмущены тем, до чего оккупанты довели курорт (видео)

Люди не сдерживают эмоций

Кирилловка до оккупации россиянами в 2022 году была одним из любимых мест украинцев для семейного отдыха на Азовском море. Россияне превратили курортный поселок в Мелитопольском районе Запорожской области в руину.

Как выглядит Кирилловка накануне курортного сезона 2025

Свежее видео из Кирилловки опубликовал в соцсети TikTok пользователь с ником roman.kolesnik0. К сожалению, некогда цветущее и шумное место сейчас больше напоминает декорации к постапокалиптическому фильму.

Автор видео показал заброшенную базу отдыха. Она пустует уже несколько сезонов и постепенно разрушается — сорванные двери, выбитые окна. Видно, что в некоторых комнатах кто-то был и оставил после себя горы мусора.

"Когда-то здесь все оно работало, люди были… Сейчас оно все без хозяина", — с ностальгией описывает увиденное мужчина.

В комментариях люди ужасаются состоянию, до которого российские оккупанты довели Кирилловку. Украинцам больно смотреть на место, из которого многие имеют множество чудесных воспоминаний.

"Кирилловка это Украина", "Наш любимый курорт. Столько воспоминаний… Мы скоро будем в нашем доме снова", "Это не Кирилловка, это бомжатня какая-то? русский мир", "Просто ужас, что они наделали с нашей Кирилловкой", "Пришел русский мир и освободил от баз, от людей", "Там где русские там ужас", "Боже, где Россия там одна бедность и руины, как до такого можно было довести, такой курорт разрушить", "Душа разрывается. Люди вкладывали душу, средства…. Пришел русский мер, все разрушил", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об оккупированном Мариуполе. На 9 мая российские оккупанты устроили там отвратительное действо.