Парламенты Украины и Великобритании готовы ратифицировать 100-летнее соглашение о партнерстве между странами, — вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк вместе с украинской парламентской делегацией начала визит в Соединенное Королевство. В рамках визита вице-спикер встретилась со спикером Палаты общин Великобритании Линдси Гойлом.

От имени Верховной Рады она поблагодарила Великобританию за всестороннюю поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.

Стороны обсудили подписанное 100-летнее соглашение, свидетельствующее об особом характере стратегического партнерства между государствами.

"Чтобы оно заработало, его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Это соглашение уже прошло анализ в профильном комитете британского парламента. Надеемся, в ближайшее время оно будет вынесено на рассмотрение и проголосовано большинством депутатов. Верховная Рада тоже готова к ратификации 100-летнего соглашения, как только мы получим пакет документов от президента Украины," — подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.

Она также акцентировала, что Украина очень заинтересована в полноправном членстве в Объединении JEF – военно-политической коалиции 10 стран Северной Европы и Балтии во главе с Великобританией.

"Украина имеет усиленное партнерство в этой коалиции. Мы начинаем говорить со всеми странами, входящими в JEF, о следующем шаге — обретении статуса полноценного участника объединения. Наше членство в JEF может стать реальным механизмом дополнительных гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. Ведь мир возможен только благодаря силе и единству стран Европы", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер отдельно поблагодарила Великобританию за участие в Международной коалиции по возвращению украинских детей и четкую санкционную политику в отношении РФ, в частности, относительно "теневого флота".

"Уже удалось вернуть 1307 детей. Нужно дальше вместе давить на Россию. Мы также согласны в том, что только адские санкции могут оказать существенное влияние на РФ и принудить ее к миру", — добавила она.

"Путин и россияне должны отвечать за свои действия, за убийства украинцев, которые продолжаются день за днем", — сказал в свою очередь Линдси Гойл. Спикер Палаты общин заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в возвращении детей и достижении справедливого мира.

Во время разговора замглавы украинского парламента обратила внимание на еще одну российскую гибридную угрозу — в сфере культуры.

"По моему убеждению, анонсированное на сентябрь 2025 года выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре в Лондоне крайне неприемлемо. Она находится под санкциями и поддерживает путинский режим в его войне против Украины. Это пример того, как российская пропаганда может проникать в Европу через культуру. С этим нужно бороться!" – убеждена Елена Кондратюк.