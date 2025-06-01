Магнитная буря постепенно слабеет, но ненадолго: какие сюрпризы от Солнца ждут украинцев в июне

Когда ждать сильнейших магнитных бурь в Украине

Мощная магнитная буря 4 уровня, накрывшая Землю 1 июня, постепенно снижается. Однако отдых будет коротким — в июне ждет еще несколько волн геомагнитных штормов.

По данным ученых, волна корональной массы направлялась прямо к Земле и ударила рано утром 1 июня, вызвав сильные геомагнитные бури класса G3. В июне ожидаются как слабые, так и мощные магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA.

Самые опасные дни июня

Сильнейшие магнитные бури ожидаются 13 и 14 июня. В эти даты геошторм может добиться высокого уровня интенсивности.

Кроме того, средние по силе магнитные бури прогнозируют на следующие даты:

2 июня — продолжение текущей активности

5 июня — новый этап геомагнитных колебаний

10-12 июня — длительный период повышенной активности

15-17 июня — завершение мощного цикла

Умеренные магнитные бури могут возникнуть 1, 3, 4, 6, 7, 18–21 июня. Самыми спокойными днями станут 8 и 9 июня. Впрочем, ситуация может измениться, ведь солнечная активность меняется непредсказуемо.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость, перепады настроения у людей с повышенной чувствительностью к геомагнитным изменениям. Возможны проблемы с радиосвязью, мобильной связью, сбои в работе спутников и навигаторов.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки и выбросы корональной массы, потоки заряженных частиц долетают до нашей планеты за 1-3 дня.

Эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, приводя к колебаниям магнитного поля. Сила таких бурь измеряется по шкале от G1 (слабые) до G5 (экстремальные).

Также ранее Телеграф писал, что магнитная буря будет бить по Земле с новой силой.