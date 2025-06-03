Люди выпрыгивали из окон многоэтажек. В Турции произошло сильное землетрясение (видео)

Магнитуда толчков достигла почти 6 баллов

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла в акватории Эгейского моря. Люди в городе Мармарис (провинция Мугла) почувствовали сильные толчки и от испуга выпрыгивали из окон многоэтажек. Есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. По его словам, погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали.

В настоящее время в отделении неотложной помощи до сих пор находятся 46 человек. Разрушений в жилых домах предварительно нет. Однако землетрясение ощущалось и в других провинциях.

Отмечается, что во время землетрясения люди в панике выпрыгивают из окон самых высоких построек. Известно, что около полусотни человек госпитализировали. 14-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Известно, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 2:17, он находился в Эгейском море. И к Родосу и турецкому побережью пришли его отголоски. Сейсмологи говорят, что это было достаточно сильное землетрясение.

Землетрясение в Мармарисе

По данным Геологической службы США, центр землетрясения находился на глубине 74 км, европейские сейсмологи оценили глубину 68 км. Эпицентр находился на суше – в 5 км к югу от турецкого города Ичмелер, европейские сейсмологи говорят, что примерно в 1 км от турецкого побережья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после землетрясения в Турции в середине мая вылет президента Украины Владимира Зеленского откладывали почти на час.