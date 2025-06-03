Люди выпрыгивали из окон многоэтажек. В Турции произошло сильное землетрясение (видео)
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Магнитуда толчков достигла почти 6 баллов
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла в акватории Эгейского моря. Люди в городе Мармарис (провинция Мугла) почувствовали сильные толчки и от испуга выпрыгивали из окон многоэтажек. Есть погибшая и пострадавшие.
Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. По его словам, погибла 14-летняя девушка, еще 69 человек пострадали.
В настоящее время в отделении неотложной помощи до сих пор находятся 46 человек. Разрушений в жилых домах предварительно нет. Однако землетрясение ощущалось и в других провинциях.
Отмечается, что во время землетрясения люди в панике выпрыгивают из окон самых высоких построек. Известно, что около полусотни человек госпитализировали. 14-летняя девочка скончалась в больнице от полученных травм.
Известно, что эпицентр землетрясения был зафиксирован в 2:17, он находился в Эгейском море. И к Родосу и турецкому побережью пришли его отголоски. Сейсмологи говорят, что это было достаточно сильное землетрясение.
По данным Геологической службы США, центр землетрясения находился на глубине 74 км, европейские сейсмологи оценили глубину 68 км. Эпицентр находился на суше – в 5 км к югу от турецкого города Ичмелер, европейские сейсмологи говорят, что примерно в 1 км от турецкого побережья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после землетрясения в Турции в середине мая вылет президента Украины Владимира Зеленского откладывали почти на час.