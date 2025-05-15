Вылет самолета Зеленского перенесли. В Турции произошло землетрясение (карта)

Магнитуда толчков составила более 5 баллов

В Турции во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана произошло землетрясение. Явление зафиксировали в городе Конья возле Анкары. После этого появилась информация о задержке рейса украинского президента.

Об этом сообщает Anadolu Ajansı. Отмечается, что последствия землетрясения еще не известны.

"В турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Населенный пункт находится примерно в 200 километрах от столицы Турции, толчки ощущались также и в Анкаре", — говорится в сообщении.

Землетрясение в Турции 15 мая

Землетрясение в городе Конья, Турция, 15 мая

Однако находившиеся в Анкаре украинские журналисты утверждают, что толчков не почувствовали. Информация о последствиях землетрясения уточняется.

В то же время, по данным AirNav, в 16:00 самолет Зеленского должен был вылететь из турецкой столицы в Стамбул. Однако рейс отсрочили до 16:30. Сейчас неизвестно, будет ли в самолете сам президент Украины. К тому же официальную причину задержки вылета не называли, потому связана ли она с землетрясением, остается под вопросом.

Напомним, что утром 15 мая Зеленский прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом и возможного участия в переговорах с российской делегацией. К слову, за первые минуты своего пребывания в Анкаре президент Украины успел разозлить Кремль заявлениями о "бутафорском" составе делегации РФ.

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