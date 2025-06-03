Люди вистрибували з вікон багатоповерхівок. У Туреччині стався сильний землетрус (відео)
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Магнітуда поштовхів сягнула майже 6 балів
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,9 бала в акваторії Егейського моря. Люди у місті Мармаріс (провінція Мугла) відчули сильні поштовхи і з переляку вистрибували з вікон багатоповерхівок. Є загибла і постраждалі.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі X. За його словами, загинула 14-річна дівчина, ще 69 людей постраждали.
Наразі у відділені невідкладної допомоги досі перебувають 46 осіб. Руйнувань у житлових будинках попередньо немає. Однак землетрус відчувався і в інших провінціях.
Зазначається, що під час землетрусу люди в паніці вистрибувати з вікон найвищих будівель. Відомо, що майже пів сотні людей шпиталізували. 14-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.
Відомо, що епіцентр землетруси було зафіксовано о 02:17, він знаходився в Егейському морі. І до Родосу та турецького узбережжя надійшло відлуння. Сейсмологи кажуть, що це був досить сильний землетрус.
За даними Геологічної служби США, осередок землетрусу знаходився на глибині 74 км, європейські сейсмологи оцінили глибину 68 км. Епіцентр знаходився на суші — за 5 км на південь від турецького міста Ічмелер, європейські сейсмологи кажуть, що приблизно за 1 км від турецького узбережжя.
Раніше "Телеграф" розповідав, що після землетрусу у Туреччині в середині травня виліт президента України Володимира Зеленського відкладали майже на годину.