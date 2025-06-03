Люди вистрибували з вікон багатоповерхівок. У Туреччині стався сильний землетрус (відео)

Магнітуда поштовхів сягнула майже 6 балів

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,9 бала в акваторії Егейського моря. Люди у місті Мармаріс (провінція Мугла) відчули сильні поштовхи і з переляку вистрибували з вікон багатоповерхівок. Є загибла і постраждалі.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая у соцмережі X. За його словами, загинула 14-річна дівчина, ще 69 людей постраждали.

Наразі у відділені невідкладної допомоги досі перебувають 46 осіб. Руйнувань у житлових будинках попередньо немає. Однак землетрус відчувався і в інших провінціях.

Зазначається, що під час землетрусу люди в паніці вистрибувати з вікон найвищих будівель. Відомо, що майже пів сотні людей шпиталізували. 14-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.

Відомо, що епіцентр землетруси було зафіксовано о 02:17, він знаходився в Егейському морі. І до Родосу та турецького узбережжя надійшло відлуння. Сейсмологи кажуть, що це був досить сильний землетрус.

Землетрус у Мармарісі

За даними Геологічної служби США, осередок землетрусу знаходився на глибині 74 км, європейські сейсмологи оцінили глибину 68 км. Епіцентр знаходився на суші — за 5 км на південь від турецького міста Ічмелер, європейські сейсмологи кажуть, що приблизно за 1 км від турецького узбережжя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після землетрусу у Туреччині в середині травня виліт президента України Володимира Зеленського відкладали майже на годину.