Над Черниговом пронесся настоящий смерч (впечатляющие фото и видео)

Необычное явление привлекло внимание жителей

Жители Чернигова сняли на видео настоящий смерч, пронесшийся над городом. Синоптики ранее предупреждали, что летом Украину ждут смерчи, и вот один из них появился буквально за два дня до лета.

Торнадо был замечен в нескольких районах города одновременно. Подходящими видео поделились очевидцы в телеграмм-каналах.

Природное явление зафиксировали жители Чернигова в пятницу, 30 мая. Смерч был заметен в центре и в жилых районах города.

Согласно сообщениям пользователей соцсетей, атмосферный вихрь наблюдали возле улицы Рокоссовского рядом с АТБ и в районе Градецкого. Очевидцы отмечают, что подобное явление уже происходило в городе раньше – в частности, в апреле во время жаркой погоды перед похолоданием.

Метеорологи объясняют, что такие вихри формируются при интенсивном нагревании поверхности в сухие и ветреные дни. В отличие от подлинных торнадо, эти образования не связаны с грозовыми фронтами, но могут выглядеть достаточно впечатляюще.

Реакция жителей

Пользователи активно комментировали необычное событие: "А говорили в Чернигове нет ничего интересного. Вот вам", — шутили местные жители.

"Это уже не первый раз в нашем городе. Я тоже видела в апреле", — подтвердила одна из очевидиц.

Некоторые жители поначалу восприняли явление скептически, предполагая, что это может быть фотомонтаж, однако многочисленные свидетельства очевидцев подтвердили реальность произошедшего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно необычное природное явление испугало жителей Днепра. Прямо посреди города "выросло" торнадо.