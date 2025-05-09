Уносил крыши и вырывал с корнями деревья: над Павлоградом пронесся ураган (фото и видео)
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Разбушевавшаяся стихия натворила беды в городе
В пятницу, 9 мая, настоящая буря пронеслась над Павлоградом Днепропетровской области. В городе ломало и вырывало с корнями деревья, которые обрушивались на машины.
Ураган срывал крыши с домов – элементы кровли носились в воздухе, грозя упасть на головы неосторожным прохожим. Жуткие видео наводнили сеть.
Черные грозовые тучи затянули небо, грохотал гром. На кадрах видно смерчевую воронку, которая затянула в себя крышу дома и различные предметы, находящиеся во дворе. Все это носилось в небе и падало, где придется, словно обиженный великан разбрасывал игрушки.
Когда буря стихла, стали видны последствия. Сейчас по городу невозможно пройти – тротуары завалены вырванными деревьями и кусками кровли – иногда довольно большими. Авторы видео не подбирали слов.
В результате этого разбиты машины, которые были припаркованы на улице. Также местные жители отмечают, что оборваны провода. Может быть поврежден не только интернет, но и электроснабжение.
О пострадавших от разбушевавшейся стихии пока не сообщалось.
Напомним, ночью 9 мая на Буковине выпал снег. Так, в горных регионах столбик термометра опустился ниже нуля, и некоторые населенные пункты замело.