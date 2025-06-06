Владимир Зеленский занимает должность замминистра в РФ. Что известно о нем и как выглядит тезка президента

Владимир Зеленский — почти полный тезка президента Украины, за что над ним смеются коллеги

В политике много парадоксов. Один из таких – полный тезка Владимира Зеленского – чиновник, работающий в правительстве РФ. Конечно же чиновники Кремля насмехаются над ним и просят не произносить громко свою фамилию. Кто же этот российский Владимир Зеленский и какую должность он занимает в Верховной Раде страны-агрессорки?

Как-то спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко "тонко" намекнула, что россиянину-Зеленскому нужно сменить фамилию, ведь она произносит имя президента Украины, когда обращается к своему коллеге. Он занимает должность замминистра охраны в РФ.

Что известно о заместителе министра охраны России Владимире Зеленском

Президент Украины и заместитель министра охраны РФ почти полные тезки. Более того, они почти одного возраста. Владимиру Александровичу сейчас 47 лет, а Владимиру Анатольевичу — 45. Россиянин Зеленский родился в Москве 21 сентября 1979 года.

Его карьера началась с поста бухгалтера в московской Академии менеджмента и рынка. Впоследствии он стал главным казначеем, позже начальником отдела. Впоследствии Владимир занимал должность начальника отдела Департамента – главного управления федерального казначейства.

Также Владимир Зеленский стал директором Департамента развития медицинского страхования в 2008 году. А на должность заместителя председателя Министерства здравоохранения он был назначен в 2021 году. В этой должности он следит за реализацией и развитием программ госгарантий предоставлением людям бесплатной медицинской помощи.

Кстати, это не единственный тезка Зеленского. В 2019 году кандидатом в народные депутаты Сумской области был однофамилия нашего президента. Его зарегистрировал ЦИК.

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