У Путина работает Владимир Зеленский: ему посоветовали сменить фамилию (видео)

Сам Зеленский сразу отреагировал на подкол

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента высмеяла первого заместителя министра здравоохранения РФ Владимира Зеленского. Она посоветовала ему не произносить громко свою фамилию, поскольку она совпадает с фамилией президента Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в сети. Пользователи уже успели прокомментировать поступок Матвиенко и назвали его "дипломатической невоспитанностью" и "крайней степенью неуважения". Такой подкол в сторону Зеленского сочли едва ли не за совет вовсе сменить фамилию.

"Пожалуйста, на трибуну, уважаемый Михаил Альбертович (Мурашко, глава Минздрава, — Ред.), Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте", — заявила Матвиенко.

На видео видно, что после неодозначного высказывания спикера, заместитель министра в ответ лишь развел руками и посмеялся.

Стоит отметить, что Зеленский был назначен заместителем главы Министерства здравоохранения РФ в декабре 2021 года. До этого он руководил Фондом обязательного медицинского страхования российской столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько в Украине людей с фамилией Путин и какая история происхождения этого родового и мени.