Встреча с Путиным, прекращение огня и ультиматумы России: главное из брифинга Зеленского

Глава государства ответил на интересующие многих вопросы

В среду, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг для журналистов, в ходе которого рассказал об обмене пленными, встрече с Путиным, "мирном плане" РФ и многом другом.

"Телеграф" в этом материале собрал основные заявления украинского лидера с брифинга. Его трансляцию вело "Суспільне".

Украинский президент, в частности, высказался насчет "мирного плана" противника и отметил, что документ буквально пропитан ультиматумами.

Встреча с Путиным и прекращение огня

Глава государства предлагает ввести режим прекращения огня до встречи лидеров, то есть его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Украинская сторона готова провести ее в любой день.

"Мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение, мы готовы к встрече сразу. Встреча на выбор русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день.

Почему прекращение огня до встречи лидеров, потому что мы встретимся и если нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день.

Если мы увидим, что можем продолжить диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня. С американским мониторингом, с американскими гарантиями посредничества", — говорит президент Украины.

Ультиматумы России

Зеленский отметил, что одним из ключевых пунктов так называемого "мирного плана" России является международное признание аннексии украинских территорий и вывода ВСУ. Такое требование президент называет ультиматумом.

"Почему это ультиматум? Потому что первый пункт — международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, "днр", "лнр", Запорожской и Херсонской областей, полный вывод с территорий ВСУ и других военизированных формирований Украины", — пояснил Зеленский.

Он добавил, что ультимативным является первый же пункт "плана".

"Точно противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины. Это сразу требование наибольшего вознаграждения для Путина за эту войну", — подытожил глава государства.

Также Зеленский говорит, что просматривая этот документ везде чувствуется давление и ультиматум.

Он пояснил, что просматривая данный документ повсюду чувствуется давление и ультиматумы.

"Дух этого документа — ультиматум. Надо изменить дух документа, и тогда будут изменены… другие подходы будут к тем или иным вопросам — людей, территорий, деэскалации и прекращения огня", — пояснил он.

Россия затягивала передачу "меморандума"

Российская сторона намерено отказывалась от передачи своего "меморандума" до второго раунда переговоров в Стамбуле.

"С чем связана не передача российского документа до встречи? Потому что они понимали, что это ультиматум и его не будет воспринимать украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. Это не меморандум о взаимопонимании", — объяснил Зеленский.

"Мягкая политика и открытые двери"

Украинский президент говорит, что некоторые из наших партнеров применяют к России "мягкую политику". Он также считает, что для россиян открыто очень много "дверей возможностей".

"Почему для них (россиян – ред.) очень много дверей, а для украинцев, которые ни на кого не нападали, одни и не очень большие", — отмечает Зеленский.

Обмен пленными

На выходных, 7 и 8 июня, должен пройти обмен пленными между Украиной и Россией. Сегодня, 4 июня, обе стороны провели консультации по предстоящему событию.

"Российская сторона передала информацию, что на эти выходные она сможет передать 500 наших военных из этой тысячи, о которой мы договорились. То есть, мы будем готовы с нашей стороны обменять соответствующее количество", — отметил Зеленский.

Списки Украина пока не получила, хотя ранее стороны договаривались об их предварительном предоставлении.

"Россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки, кого мы меняем, для нас это важно. Мы пока списки снова не получили, снова находятся какие-то причины. Будем все-таки настаивать, чтобы украинская сторона получила списки", — подчеркнул президент.

Создание ЧВК

Владимир Зеленский высказался насчет еще одного требования РФ о "националистических формированиях". Он подчеркнул, что частных армий в Украине нет, однако после ультиматумов РФ он задумается над этим вопросом.

"Роспуск украинских националистических формирований (одно из требований в меморандуме РФ — ред.). Хочу напомнить, никаких частных формирований в украинской армии нет. Если они говорят об "Азове", это Нацгвардия Украины. Если они говорят о частных армиях и формировании, у нас их нет согласно нашему законодательству. Хотя теперь я буду думать об этом после ультиматумов", — отметил президент.

Украинский язык

Украинский лидер напомнил, что в Украине есть только один государственный язык — украинский.

"Российское "беспокойство" о русскоязычном населении – это похоже на кровавый пиар, ведь они массированно уничтожают регионы на Востоке, где в большинстве были русскоязычные или русскоязычные и русскоязычные люди", — говорит Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский в ходе брифинга 2 июня жестко прошелся по требованиям россиян в Стамбуле.