Володимир Зеленський займає посаду заступника міністра в РФ. Що відомо про нього і як виглядає тезка президента

Володимир Зеленський — майже повний тезка президента України, за що з нього сміються колеги

У політиці є багато парадоксів. Один із таких — повний тезка Володимира Зеленського — чиновник, який працює в уряді РФ. Звичайно ж високопосадовці Кремля насміхаються з нього і просять не вимовляти голосно своє прізвище. То хто ж цей російський Владімір Зеленський і яку посаду він обіймає у Верховній Раді країни-агресорки?

Якось спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко "тонко" натякнула, що росіянину-Зеленському треба змінити прізвище, адже вона вимовляє ім’я президента України, коли звертається до свого колеги. Він займає посаду заступника міністра охорони у РФ.

Що відомо про заступника міністра охорони Росії Володимира Зеленського

Президент України та заступник міністра охорони РФ — майже повні тезки. Щобільше, вони майже одного віку. Володимиру Олександровичу зараз 47 років, а Володимиру Анатолійовичу — 45. Росіянин Зеленський народився у Москві 21 вересня 1979 року.

Його кар’єра розпочалася з посади бухгалтера у московській Академії менеджменту та ринку. Згодом він став головним казначеєм, пізніше начальником відділу. Згодом Володимир обіймав посаду начальника відділу Департаменту – головного управління федерального казначейства.

Також Володимир Зеленський став директором Департаменту розвитку медичного страхування у 2008 році. А на посаду заступника голови Міністерства охорони здоров’я його було призначено у 2021 році. На цій посаді він слідкує за реалізацією і розвитком програм держгарантій наданням людям безкоштовної медичної допомоги.

До речі, це не єдиний тезка Зеленського. У 2019 році кандидатом у народні депутати на Сумщині був однопрізвищник нашого президента. Його зареєструвала ЦВК.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Зеленську, яка "замутила" з росіянином Мілохіним. Дівчина з Києва і має багато підписників у соцмережах.