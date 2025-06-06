Стало известно, когда Зеленский может снова встретиться с Трампом

Ожидается, что главы государств увидятся в Канаде

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на полях саммита стран "Большой семерки", который состоится в Канаде 15-17 июня.

Визит украинской делегации в США 3-5 июня был одним из этапов подготовки встречи лидеров государств. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Наш визит был подготовкой, в том числе, я думаю, к встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", – сказал он.

Глава ОП добавил, что в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Киева. Это было ключевым вопросом, обсуждавшимся на встречах с руководителями соответствующих комитетов в Сенате и в Палате представителей, а также в Госдепе, и в Белом доме.

"Есть понимание у конгрессменов и желание двигаться вперед и по их участию, и по поставкам, и обеспечению Украины всем необходимым… Они не возражают, они даже говорят о том, что мы также не забываем – ваша готовность покупать это очень хорошо, но мы считаем, что Америка может продолжить в каком-то объеме и поставлять, как это было предыдущие три года", – рассказал он.

Напомним, последняя встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Ватикане 26 апреля. Лидеры приняли участие в церемонии погребения Папы Франциска. В сети появилось фото их разговора.