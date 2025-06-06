Трамп считает себе самым адекватным: Кулеба раскрыл тонкости его отношения к Путину и Зеленскому

У него не получилось продавить украинского лидера

Президент США Дональд Трамп имеет довольно сложные отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако они улучшились. В то же время подлинное отношение американского лидера к главе РФ Владимиру Путину многих удивляет.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира "Сніданок з 1+1". Украинский политик лично знаком с Трампом, поэтому довольно открыто объяснил его отношение к Зеленскому и Путину.

По словам Кулебы, Трамп считает себя наиболее адекватным человеком в этом мире, соответственно, и все свои решения считает правильными. Для украинцев и Европы он не входит в список самых адекватных людей, однако это его не волнует.

Отвечая на вопросы корреспондента, какие же отношения Трампа и Зеленского сейчас, он сказал: "Они сложные. Хотел какую-то кулинарную метафору придумать, но то, что пришло в голову, оно не попадет в эфир. Придется вырезать".

Однако экс-министр подчеркнул, что сейчас отношения украинского и американского лидеров улучшились, но их сложность нельзя отрицать.

"Улучшились, потому что Трамп понял, что он не может продавить Зеленского. Он попытался сделать это так сильно, нагло и решительно. Но не смог", — объясняет Кулеба.

По его словам, Трамп — боец и он уважает похожих на себя людей, которые имеют характер. Зеленский оказался именно таким, поэтому президент США начал его уважать. Однако это не повлияло на его желание быстро закончить войну в Украине, он все же хочет Зеленского "побороть, дожать и победить". А вот отношение американского лидера к российскому совершенно противоположное.

"Трамп восхищается Путиным. Путин для Трампа — это ролевая модель. Это успешный лидер, который построил такую страну, которой хотел бы управлять Трамп на самом деле. Где все решает один человек, где начальник сказал и все сразу сказали: "Так точно, сейчас сделаем", — резюмировал Кулеба.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал, как отговаривал Путина от атаки на Украину и к чему готовится сам.