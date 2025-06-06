Стало відомо, коли Зеленський може знову зустрітися з Трампом

Очікується, що глави держав побачаться у Канаді

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм американським колегою Дональдом Трампом запланована на полях саміту країн "Великої сімки", що відбудеться у Канаді 15-17 червня.

Візит української делегації до США 3-5 червня був одним з етапів підготовки зустрічі лідерів держав. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Наш візит був підготовкою, зокрема, я думаю, до зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 у Канаді, яка відбудеться вже через 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", – сказав він.

Глава ОП додав, що у Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки Києва. Це було ключовим питанням, яке обговорювалося на зустрічах з керівниками відповідних комітетів у Сенаті та в Палаті представників, а також у Держдепі та Білому домі.

"Є розуміння у конгресменів і бажання рухатися вперед і за їхньою участю, і з постачання, і забезпечення України всім необхідним… Вони не заперечують, вони навіть говорять про те, що ми також не забуваємо — ваша готовність купувати це дуже добре, але ми вважаємо, що Америка може продовжити в якомусь обсязі й постачати, як це було попередні три роки", – розповів він.

Нагадаємо, остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася у Ватикані 26 квітня Лідери взяли участь у церемонії поховання Папи Франциска. У мережі з'явилося фото їхньої розмови.