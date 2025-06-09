Грета Тунберг хотела добраться яхтой до Газы, но ей помешали (видео)

Судно "Мадлен" направилось к берегам Израиля

Военные Израиля остановили корабль со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг у берегов Газы. Спецслужбы заявили, что это вроде бы провокация и она не удалась.

Об этом сообщает Reuters. Так, в Средиземном море у берегов Сектора Газа военные остановили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Инцидент произошел вечером, 9 июня.

Вместе с Тунберг была группа про-палестинских активистов, включая по меньшей мере с одним дипломатом. Они направлялись в анклав, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям блокированной территории.

По данным Reuters, судно было оцеплено квадрокоптерами и вертолетами, после чего над ним распылили неизвестное вещество. После этого на борт поднялись вооруженные военные, а связь с судном временно полностью исчезла.

Через некоторое время израильские спецслужбы обнародовали заявление, в котором сообщили, что судно "Мадлен" благополучно следует к берегам Израиля, а все пассажиры "селфи-яхты" вернутся в свои страны.

Последние кадры – поднятые руки в жилетах

Единственным подтверждением событий на борту является фотография, опубликованная "Флотилией свободы" непосредственно перед исчезновением связи. На снимке видны активисты в спасательных жилетах, которые стоят с поднятыми руками, вероятно — сигнализируя о сдаче или призыве к мирному разрешению инцидента.

Судно Madleen отправилось в рамках гуманитарной инициативы "Флотилия свободы", которая ставила целью доставить медикаменты, еду и другие необходимые ресурсы жителям Сектора Газы, уже месяцами находящимся в условиях полной блокады, без электричества, воды и доступа к медицинской помощи.

Министр обороны Израиля, вероятно, причастен к операции, ведь ранее публично призвал "остановить корабль любой ценой", отмечая, что Грета Тунберг "распространяет антисемитизм".

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль начал новую операцию в Газе.