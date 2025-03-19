"Будет полное опустошение": Израиль начал новую операцию в Газе, озвучены цели

Перемирие закончилось, а жителям Сектора Газы поставили ультиматум

После завершения перемирия между Израилем и боевиками ХАМАС, бомбардировки Сектора Газа возобновились. Теперь армия Израиля также начинает "ограниченную наземную операцию".

Об этом пишет The Guardian. Отмечается, что военные хотят вернуть под свой контроль коридор Нецарим, разделяющий Сектор на две части.

После серии авиаударов, 18 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с ультиматумом к жителям Газы, напомнив о судьбе главаря ХАМАС Яхьи Синвара, которого ликвидировали в октябре 2024 года.

"Это послание жителям Газы: первый Синвар разрушил Газу, а второй Синвар принесет ее полное разрушение. Вскоре эвакуация населения из зон боевых действий возобновится, а дальнейшие события будут гораздо строже — вы заплатите полную цену. Верните заложников и уберите ХАМАС – альтернатива – полное опустошение", — сказал он.

Коридор Нецарим на карте Сектора Газа

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, которое сохранялось с января 2025 года. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что ХАМАС отклонил предложение продлить перемирие еще на месяц или два. В ХАМАС говорят, что изначальное соглашение не нуждается в пересмотре и предлагает перейти к следующим шагам в реализации прекращения огня.

"ХАМАС не закрыл дверь для переговоров, но мы настаиваем на том, что нет необходимости в новых соглашениях", — сообщили представители движения.

"Была очень веская причина, по которой Израиль не хотел переходить ко второй фазе соглашения. Это означало бы, что ХАМАС останется в Газе, останется у власти, а Израилю придется снять осаду… Между интересами двух сторон существовало полное несоответствие", объяснил профессор Дэнни Орбах, эксперт по военной истории в Еврейском университете в Иерусалиме.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта президент США Дональд Трамп заявил, что требует от ХАМАС отпустить всех заложников. Он добавил, что если они этого не сделают, то им придет конец.