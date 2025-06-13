ПВО сильнее, ракеты лучше, но... Эксперт назвал слабое место Израиля в противостоянии с Ираном

На территории Ирана много объектов военного назначения бункерного типа

Израиль и Иран сошлись в очередном витке противостояния — в ночь на 13 июня Израиль нанес результативные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил военный потенциал враждующих стран.

В комментарии "Телеграфу" Коваленко отметил, что вопрос не только в том, у какой из стран лучше ПВО, или ракеты. Хотя военно-техническая компонента в технологическом плане сильнее именно у Израиля, есть другие факторы, влияющие на ход противостояния.

В частности, размеры стран — территория Израиля 20 770 квадратных километров, а Ирана — 1 648 195 квадратных километров. На территории Ирана расположено множество объектов военного назначения бункерного типа. Они находятся под землей. Простыми средствами поражения до них добраться не так просто, необходимы специфические бетонобойные средства поражения.

Будет ли великая война

По мнению Коваленко, Иран ответит на удары Израиля. Но каких-либо глобальных последствий или большой войны между Израилем и Ираном не будет.

"Они физически не могут начаться, хотя бы по той причине, что между ними тысяча километров, даже больше. И ближайшие союзники Ирана – это йеменские хуситы. Сирию они потеряли, влияние Хезболлы в Ливане значительно уменьшилось. И Иран не может сейчас дотянуться до Израиля сухопутными путями. Только могут происходить обстрелы на расстоянии, такая себе дистанционная война", — описал ситуацию обозреватель.

В чем уязвимость Израиля

Вопрос в том, добавляет он, у кого окажется больше ракет и более сильная ПВО. И хотя их качество в Израиле выше, он вынужден будет сбивать дешевые средства поражения Ирана дорогостоящими высокотехнологичными средствами – а это истощение.

"И потому, если Иран возьмет себе тактику и стратегию нанесения ударов на истощение, то у Ирана больше шансов истощить израильскую ПВО", — резюмировал Коваленко, добавив, что, по его мнению, Иран вряд ли пойдет на такой уровень эскалации.

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану. Он подтвердил, что знал планы Израиля. Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности защищать США и Израиль в случае иранского ответа.