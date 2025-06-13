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Иран пообещал отомстить США за удары Израиля. Что об этом говорит Трамп

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану Новость обновлена 13 июня 2025, 09:05
Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану. Фото Коллаж, "Телеграф"

Иран угрожает ответом не только Израилю

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал удары Израиля по Ирану. В частности, он подтвердил, что знал о планах Израиля нанести удары по ядерным объектам Ирана еще до их осуществления. Американский лидер заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие и сказал, что надеется на возвращение Ирана к переговорам.

Об этом Трамп рассказал ведущему каналу Fox News. В последние дни Трамп несколько раз общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Администрация Трампа говорит, что сообщила, по меньшей мере, одного ключевого союзника на Ближнем Востоке о предстоящем ударе, но подчеркнула, что США не участвуют в операции. "Иран не может иметь ядерную бомбу, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся", – сказал Трамп.

По словам Трампа, центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности защищать США и Израиль в случае иранского ответа. В последние недели США также пополняли запасы ракет системы "Железный купол" для Израиля.

Напомним, в Иране обвинили в атаках не только Израиль, но и Соединенные Штаты и пообещали ответ обеим странам Вероятной целью могут стать американские военные объекты на территории Израиля и не только.

На израильской территории действуют американские военные объекты, в том числе радиолокационная станция раннего предупреждения на горе Керен и Объединенный оперативный центр на авиабазе Хацор.

Радиолокационная станция раннего предупреждения на горе Керен
Авиабаза Хацор

США также держат в Израиле военные резервы на сумму 1,8 миллиарда долларов – в них содержатся боеприпасы, бомбы, ракеты и медицинское оборудование.

Кроме того, американские военные базы расположены по всему региону вокруг Ирана – в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и других странах.

Ранее "Телеграф" писал о последствиях удара по Ирану. Поражены объекты ядерной программы, Израиль ожидает ответного удара.

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