Маленький Израиль атаковал страну в 80 раз больше себя. Кто сильнее по рейтингам армий мира

Израильтян в 9 раз меньше иранцев

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Страна, площадь которой примерно равна площади Львовской области Украины, атаковала вторую по размеру страну Ближнего Востока.

Между странами 1200 км

Стоит отметить, что у Израиля и Ирана нет общих границ. Между странами расположены территории Ирака и Иордании. Расстояние между границами Ирана и Израиля составляет около 1200 км. Баллистические ракеты долетают от одной страны до другой примерно за 10–12 минут. Беспилотникам на это нужно около 9 часов.

Между Израилем и Ираном лежат Ирак и Иордания.

Иран в 80 раз больше Израиля

Территория государства Израиль составляет 20 770 квадратных километров. Он граничит с Египтом, сектором Газа Палестинского государства, с Иорданией и Западным берегом Иордана, с Ливаном и Сирией. Общая протяженность государственной границы – 1068 км, но из-за существенных территориальных споров границы Израиля определены неточно.

Исламская Республика Иран, как уже отмечалось, по размерам является второй страной Ближнего Востока и 17-й в мире. Граничит на западе с Ираком, на северо-западе – с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере – с Туркменистаном, на востоке – с Афганистаном и Пакистаном. Территория Ирана составляет 1 648 195 квадратных километров. Таким образом, территория Ирана почти в 80 раз больше территории Израиля.

Израильтян в 9 раз меньше иранцев

Население Израиля по состоянию на 1 января 2021 составило 9 291 000 человек. Население Ирана примерно 83 миллиона. То есть в Иране проживает в 9 раз больше людей, чем в Израиле.

Армия Израиля

Израильские воины

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) состоит из трех родов войск: сухопутные воздушные и Военно-морские. ЦАХАЛ возглавляет начальник Генерального штаба, подчиняющийся Министру обороны Израиля. Армия обороны Израиля насчитывает 169,5 тысяч активных служащих и 465 тысяч резервистов.

Иранская армия слабее израильской

Согласно Индексу военной силы сайта Global Fire Power за 2025 год, Армия Израиля занимает 15-е место среди 145 армий мира. Иранская армия занимает 16-е место.

Рейтинги армий Израиля и Ирана

Армия Ирана

Армия Ирана является одной из самых больших на Ближнем Востоке. По оценке Международного института стратегических исследований, вооруженные силы Ирана насчитывают не менее 580 тыс. военнослужащих и около 200 тыс. резервных сил. Речь идет о регулярной армии и военных формированиях Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Иранские военные

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по Ирану. Он подтвердил, что знал планы Израиля. Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности защищать США и Израиль в случае иранского ответа.