Глава армии Ирана, ученые-ядерщики и не только. Кого ликвидировали во время атаки Израиля — СМИ

Название операции ударов по Ирану — "Народ как лев"

Израиль атаковал Иран в ночь на пятницу, 13 июня. ЦАХАЛ нанес удары по объектам ядерной программы Ирана и военным базам в окрестностях Тегерана. Погибли высокопоставленные офицеры и ученые, причастные к ядерной программе.

Иранское государственное агентство IRNA сообщает о гибели в результате ночных авиаударов Израиля по Ирану командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Хосейна Салами и нескольких высокопоставленных офицеров.

В Иране признали, что в результате ударов Израиля был ликвидирован и начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана — генерал-майор Мохаммад Багери. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи официально признал, что ряд топовых иранских генералов и ученых были ликвидированы. Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин пишет, что генералы и ученые уничтожались прямо в своих квартирах точными ударами.

Иран заявил, что Мохаммад Багери погиб

Также иранская сторона сообщает о гибели ученых-ядерщиков. Заявлено, что погибли бывший руководитель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани, президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи, руководитель кафедры ядерной инженерии в иранском университете Абдольхамид Минучехр.

Ферейдун Аббаси

Мухаммад Техранчи мог погибнуть от авиаударов Израиля по Ирану

"Амит Сегаль, ведущий израильский журналист, со ссылкой на источники в израильской сфере безопасности, отмечает, что высока вероятность того, что вместе с начальником Генштаба были ликвидированы и другие высокопоставленные офицеры иранского Генерального штаба", — пишет Левин.

Израиль нанес удары по объектам на территории Ирана — что известно

Около 3 часов в ночь на 13 июня армия Израиля атаковала ядерные и военные объекты Ирана. Под ударом находились Тегеран и другие города. Название операции ударов по Ирану — "Народ как лев".

По словам главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, операция продлится столько, сколько потребуется. Иран пригрозил ответить на авиаудары, Израиль находится в полной готовности.

Министр обороны Израиля объявил режим чрезвычайного положения в стране. Армия Израиля распространила экстренное предупреждение об отмене учебы, работе предприятий и собраний по всему Израилю. ЦАХАЛ объявил мобилизацию резервистов.

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в операции против Ирана. Он также предостерег Тегеран от атаки на военные базы США в регионе.

Следует отметить, что в октябре 2024 года Израиль нанес масштабный удар по местам производства беспилотников и баллистических ракет Ирана. Также был нанесен удар по одному из ядерных объектов. Однако сейчас обе страны оказались на пороге реальной и полномасштабной войны.