ППО сильніша, ракети кращі, але... Експерт назвав слабке місце Ізраїлю у протистоянні з Іраном

На території Ірану багато об'єктів військового призначення бункерного типу

Ізраїль та Іран зійшлися у черговому витку протистояння — в ніч на 13 червня Ізраїль завдав результативних ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінив військовий потенціал ворогуючих країн.

В коментарі "Телеграфу" Коваленко зазначив, що питання не лише в тому, яка з країн має краще ППО, чи ракети. Хоча військово-технічна компонента в технологічному плані сильніша саме у Ізраїлю, є інші фактори, які впливають на хід протистояння.

Зокрема розміри країн — територія Ізраїлю 20 770 квадратних кілометрів, а Ірану 1 648 195 квадратних кілометрів. На території Ірану розміщено велику кількість об'єктів військового призначення бункерного типу. Вони розташовані під землею. Простими засобами ураження до них дістатися не так просто, необхідні специфічні бетонобійні засоби ураження.

Чи буде велика війна

На думку Коваленка, Іран відповість на удари Ізраїлю. Але якихось глобальних наслідків, чи великої війни між Ізраїлем та Іраном, не буде.

"Вони фізично не можуть розпочатися, хоча б з тої причини, що між ними тисяча кілометрів, навіть більше. І найближчі союзники Ірану – це єменські хусити. Сирію вони втратили, вплив Хезболи в Лівані значно зменшився. І Іран не може зараз дотягнутися до Ізраїлю сухопутними шляхами. Тільки можуть відбуватися обстріли на відстані, така собі дистанційна війна", — описав ситуацію оглядач.

В чому вразливість Ізраїлю

Питання в тому, додає він, у кого виявиться більше ракет та сильніша ППО. І хоча їхня якість в Ізраїлю вища, він змушений буде збивати дешеві засоби ураження Ірану дороговартісними високотехнологічними засобами – а це виснаження.

"І тому, якщо Іран візьме собі тактику та стратегію нанесення ударів на виснаження, то у Ірана більше шансів виснажити ізраїльську ППО", — резюмував Коваленко, додавши, що на його думку, Іран навряд піде на такий рівень ескалації.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп прокоментував удари Ізраїля по Ірану. Він підтвердив, що знав про плани Ізраїлю. Центральне командування США перебуває у стані підвищеної готовності захищати США та Ізраїль у разі іранської відповіді.