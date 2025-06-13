Война на Ближнем Востоке поднимет цены на нефть. Почувствует ли это Украина?

Цена на сырую нефть определяет почти все – от стоимости горючего на заправках до ценников на продукты в магазине.

Мировые цены на нефть выросли после того, как Израиль заявил об ударе по Ирану, что привело к резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Прогнозы холдинга JPMorgan сохраняются на уровне от 60 до 65 долларов, но в случае войны цена может взлететь до 120 долларов за баррель.

Это может произойти в случае закрытия Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых перевозок нефти, рассказал эксперт нефтяного рынка Леонид Косянчук в комментарии "Телеграфу". Он подчеркнул: "Это нарушит поставки мировой нефти и последствием будет то, что потребление превысит предложение. И следовательно, цена на нефть пойдет вверх. Если конфликт будет краткосрочным, то нефть поднимется в цене где-то на 5-10 долларов за баррель. Если же это перейдет в долгосрочный конфликт плюс блокаду Ормузского пролива, повышение цены будет до 30 долларов за баррель". Если же война затянется и присоединятся другие нефтяные страны, стоимость может достичь 200 долларов США, считает эксперт.

Когда повышение мировых цен на нефть ощутят украинцы?

Украина ощутит последствия через несколько недель. Ведь в Европе сейчас переработка идет из нефтепродуктов, которые были уже закуплены. Европейские цены будут влиять на украинские, потому что в Украине нефтеперерабатывающая отрасль серьезно пострадала и большая часть топлива импортируется.

Эксперт отмечает, что прямой зависимости нет. Так что даже при низкой цене экспортеры могут выставлять большую стоимость — это бизнес. Однако резкого роста цен ждать не стоит.

"Игроки рынка не заинтересованы в резком повышении, потому что сразу упадет потребление, а следовательно и экономическая целесообразность вообще этого бизнеса. Во-вторых, есть еще процесс замещения дорогостоящих нефтепродуктов, на более дешевые, которые были в торговой сети. А запасы на сегодняшний день созданы, по моим данным, достаточно существенные в Украине", — рассказывает Косянчук. Цены будут подниматься медленно и будут реагировать на интенсивность конфликта и количество привлеченных государств.

Эксперт Сергей Куюн также не спешит говорить о последствиях. Цены на нефть чувствительно реагируют на развитие событий. "Неоднократно мы видели, как они быстро взлетают, как быстро падают. Поэтому я думаю, что еще пару суток минимум нужно для того, чтобы последовать, что будет, – отмечает он. – Высокая цена, могу сказать точно, не нужна никому. Ни Штатам, ни Европе, ни Китаю".

Кто выиграет от высоких цен на нефть

Если цены на нефть возрастут, Россия может воспользоваться ситуацией, но при определенных условиях. "Выиграет Россия, если она будет в состоянии перекрыть те эмбарго и ограничения, которые на сегодняшний день она имеет, те санкции, наложенные и на нефтяной флот. Я думаю, что Китай и Индия очень быстро воспользуются этой ситуацией и будут основными игроками на фоне российского экспорта", — говорит Леонид Косянчук. Рост цен на нефть позволит таким странам как Китай, позаботиться о своей энергетической безопасности и сделать запасы российской нефти. Сейчас ситуация такова, что даже если США и остальные игроки на рынке выставят свои запасы — это "может сгладить ситуацию на неделю-две, не больше".

Как ранее рассказывал "Телеграф", цены на горючее в Украине и так выросли. Будет ли новый скачок цен на заправках и как сделка с Трампом может повлиять на ситуацию, объясняет эксперт рынка горючего Сергей Куюн.