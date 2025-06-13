Иран поднял красное знамя мести: как оно выглядит и что значит (фото, видео)

В Иране снова подняли красный флаг мести — когда это случалось раньше

С утра пятницы, 13 июня Израиль нанес удар по нескольким объектам в Иране. Израильские власти объявили об операции, которая продлится "столько, сколько нужно", чтобы устранить угрозу со стороны Ирана для Израиля.

Сообщается, что над мечетью Джамкаран (недалеко от города Кум в Иране) подняли красный флаг мести. В это время там собрались сотни протестующих, которые требовали возмездия для Израиля.

Красное знамя, поднятое над мечетью Джамкаран в Иране, символизирует призыв к мести в шиитской традиции. Это мощный религиозный и политический сигнал, что может означать объявление войны в ответ на убийство важной фигуры.

Красное знамя в Иране, фото: Tasnimnews

Поднятие красного флага в Иране

Такой жест свидетельствует об эскалации конфликта на уровне, который Иран считает неприемлемым для игнорирования. За последние пять лет это происходило четырежды. Последние три — в течение 2024-2025 годов:

• После убийства Касема Сулеймани (январь 2020 года)

• После бомбежки в Кермане (январь 2024 года)

• После убийства Исмаила Хание (июль 2024 года)

• После последних ударов Израиля (июнь 2025 г.).

По всему Ирану вспыхнули массовые протесты с требованием военного возмездия за удар Израиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Израиль в 80 раз меньше Ирана. При этом у стран нет общих границ.