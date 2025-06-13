Іран підняв червоний прапор помсти: як він виглядає та що означає (фото, відео)

В Ірані знову підняли червоний прапор помсти — коли це траплялось раніше

З ранку п'ятниці, 13 червня Ізраїль завдав удару по кількох об'єктах в Ірані. Ізраїльська влада оголосила про операцію, що триватиме "стільки, скільки потрібно", щоб усунути загрозу з боку Ірану для Ізраїля.

Повідомляється, що над мечеттю Джамкаран (неподалік міста Кум в Ірані) підняли червоний прапор помсти. В цей час там зібралися сотні протестувальників, які вимагали відплати для Ізраїля.

Червоний прапор, піднятий над мечеттю Джамкаран в Ірані, символізує заклик до помсти в шиїтській традиції. Це потужний релігійний і політичний сигнал, що може означати оголошення війни у відповідь вбивство важливої фігури.

Червоний прапор в Ірані, фото: Tasnimnews

Підняття червоного прапору в Ірані

Такий жест свідчить про ескалацію конфлікту на рівні, який Іран вважає неприйнятним для ігнорування. За останні п'ять років це відбувалось чотири рази. Останні три — протягом 2024-2025 років:

• Після вбивства Касема Сулеймані (січень 2020 року)

• Після бомбардування в Кермані (січень 2024 року)

• Після вбивства Ісмаїла Ханіє (липень 2024 року)

• Після останніх ударів Ізраїлю (червень 2025 року).

По всьому Ірану спалахнули масові протести з вимогою військового відплати за удар Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ізраїль у 80 разів менший за Іран. При цьому країни не мають спільних кордонів.