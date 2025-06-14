Иран снова обстрелял Израиль ракетами: есть попадание в небоскреб, армия ведет спасательные работы (видео)

Иранская баллистическая ракета попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива

В ночь на 14 июня Иран выпустил очередную, уже третью волну ракет, нацеленных на Израиль. Взрывы раздавались в ряде городов, в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Одна из ракет, по предварительным данным, попала в многоэтажное здание, есть раненые.

Об этом сообщил ресурс Clash Report, опубликовавший также ряд видео отражения иранской атаки. Отмечается, что иранская баллистическая ракета попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Информацию подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ.

"За последний час из Ирана были выпущены десятки ракет в направлении Государства Израиль. Некоторые из ракет были перехвачены. Силы поисково-спасательных служб работают в ряде мест по всей стране, где поступили сообщения о падении снарядов", — сказано в сообщении.

Напомним, что Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. Также напомним, что уже известно, почему Израиль отважился удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".