Іран знову обстріляв Ізраїль ракетами: є влучання у хмарочос, армія веде рятувальні роботи (відео)

Іранська балістична ракета влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва

Іран в ніч на 14 червня випустив чергову, вже третю хвилю ракет, націлених на Ізраїль. Вибухи лунали у низці міст, в тому числі у Тель-Авіві та Єрусалимі. Одна з ракет, за попередніми даними, влучила у багатоповерховий будинок, є поранені.

Про це повідомив ресурс Clash Report, який опублікував також низку відео відбиття іранської атаки. Зазначається, що іранська балістична ракета влучила у 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва. Інформацію підтвердила пресслужба ЦАХАЛ.

"За останню годину з Ірану було випущено десятки ракет у напрямку Держави Ізраїль. Деякі з ракет були перехоплені. Сили пошуково-рятувальних служб наразі працюють у ряді місць по всій країні, де надійшли повідомлення про падіння снарядів", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня. Також нагадаємо, що вже відомо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".