Путин отреагировал на удары Израиля по Ирану именно так, как и предсказывалось

Ранее Иран и Россия заключили договор о стратегическом сотрудничестве

В связи с масштабной операцией Израиля против Ирана, начавшейся ночью 13 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами обоих государств.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Ранее эксперты абсолютно верно предсказали поведение Москвы в столь скользкой ситуации после заключения с Тегераном договора о стратегическом партнерстве.

Разговор с президентом Ирана

В беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, "предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права". Он не преминул и напомнить об усилиях РФ по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой, мирным путем.

Также Путин пообещал, что Москва и далее "будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем".

Разговор с премьер-министром Израиля

Пресс-служба Кремля сообщает, что в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Путин подчеркнул важность возврата к переговорам и решения вопроса иранской ядерной программы исключительно дипломатическим путем.

Российский диктатор выразил готовность оказать посреднические услуги, с тем чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности.

Глава Кремля договорился с руководителями обеих стран о продолжении тесных контактов, направленных на "урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона".

Что говорили эксперты

Примечательно, что еще в первой половине дня политологи в комментариях "Телеграфу" спрогнозировали ситуацию так: несмотря на договор о стратегическом партнерстве, Россия не пойдет на обострение отношений с Израилем.

"В этой ситуации они сначала выждут, а затем попытаются выступить силой диалога, деэскалации, чего-нибудь подобного", – предположил политолог Олег Саакян.

По его мнению, Москва будет просто следить за ситуацией, призывать всех к деэскалации, говорить о запланированных консультациях. По сути, она будет просто тянуть время, не занимая жесткой позиции.

В свою очередь, программный менеджер Центра геополитических исследований Konstanta R&D Group Елена Пшеничная считает, что Россия, скорее всего, ограничится риторикой "глубокой обеспокоенности" и символической помощью: советниками или инструкторами. Москва будет пытаться "сохранить лицо" перед Ираном, но не дать поводу Израилю активнее поддержать Украину.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция под названием "Народ как лев" является превентивным ответом на угрозу, которую представляет иранская ядерная программа. По его словам, Иран уже накопил достаточно обогащенного урана для девяти атомных боезарядов и планировал произвести 10 тысяч баллистических ракет в течение трех лет.