Иран ударил по Тель-Авиву. Как выглядит город Израиля сейчас (фото, видео)

"Железный купол" не успевает сбивать все ракеты

Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве.

Об этом сообщает yenet. Отмечается, что "Железный купол" Израиля не справляются с таким масштабом атаки.

"Обстрел продолжается. В направлении государства Израиль был выпущен еще один залп из десятков ракет. Взрывы, которые вы слышите, являются результатом перехватов или падений", — говорит спикер Армии обороны Израиля Эффи Дефрин.

По состоянию на 22:00 по Киеву, по данным спасателей Израиля, уже известно о "14 жертвах в результате иранского нападения". В Тель-Авиве на одном из мест происшествия были зафиксированы значительные разрушения. Также были зафиксированы разрушения на месте падения в городе Рамат. Однако уже есть информация, что Иран запустил по Израилю более 300 ракет.

Разрушение в Тель-Авиве

Ракеты над Тель-Авивом

В то же время в сети уже показали, как сейчас выглядит Тель-Авив — над городом поднялось множество столбов дыма. А на видео, которые распространяют, видно, что некоторые ракеты попадают непосредственно в центр города.

Иран ударил по Тель-Авиву в Израиле

Тель-Авив сейчас

Однако в Израиле продолжают уверять, что их ПВО перехватывает и сбивает все ракеты. Последствия атаки и количество пострадавших неизвестны. Отмечается, что иранские ракеты атаковали ключевой командный пункт ЦАХАЛ в Кирье, где находилось все израильское военное и политическое руководство.

При этом ЦАХАЛ сообщил об ударах по еще одному ядерному объекту Ирана, на этот раз вблизи города Исфагана. Как пишет Times Of Israel, предположительно это уже третья атака на иранские ядерные объекты. До этого Армия обороны Израиля атаковала такой объект в Натансе, а также сообщалось об ударе по заводу в Фордо.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".

Напомним, что уже известно, почему Израиль отважился на удар по ядерным объектам Ирана.