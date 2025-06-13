"Израиль за 2 дня": в сети появился смешной мем с "иранской Симоньян"
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Украинцы сравнивают героиню мему с "иранской Симоньян"
Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. В Украине, между тем, появился новый мем, с юмором и сарказмом комментирующий обострение ситуации между странами после недавних авиаударов.
Сообщение опубликовали в одном из Telegram-каналов. На фото видно текст: "В горячей войне мы Израиль победим за 2 дня. Ну что его побеждать-то, ну Израиль, ну".
Мэм изображает женщину в красном хиджабе, которая якобы выступает в одном из иранских телеканалов. Фраза иронически отражает чрезмерно уверенные и часто нереалистичные заявления о легкой победе в конфликте, которые можно услышать в официальных заявлениях или пропагандистских материалах.
Украинцы сравнивают эту героиню мему с "иранской Симоньян" — намекая на схожую манеру деятельности, связываемую с Маргаритой Симоньян — главной российской пропагандисткой.
Эта сатирическая картинка метко высмеивает заявления о войне Ирана с Израилем, что вызвало резонанс в соцсетях и придало юмору в напряженную международную ситуацию. Пользователи тонко намекнули на кремлевские мотивы, высмеивая чрезмерно уверенные заявления России о скорой победе в войне против Украины.
Ранее "Телеграф" публиковал большую подборку мемов о конфликте между Израилем и Ираном, высмеивая реакцию международного сообщества. Особое внимание они уделяют ООН, сравнивая ее с бессильным наблюдателем.