"Карма догнала": ликвидирован иранский генерал, сбивший украинский самолет и поставлявший "Шахеды" для РФ

Справедливость прилетела с неба

Среди иранских командиров, которых Израиль ликвидировал ночью 13 июня, был бригадный генерал Амир Али Хаджизаде – командир военно-воздушных сил Ирана. Это тот самый офицер, сбивший украинский самолет в январе 2020 года.

Также он отвечал за поставки России дронов "Шахед" для войны против Украины. Хаджизаде погиб вместе со всем руководством иранской авиации, сообщает военный эксперт Игаль Левин в своем телеграмм-канале.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде

Генерал, сбивший украинский самолет

Амир Али Хаджизаде командовал иранскими военно-воздушными силами с 2009 года до своей смерти. 8 января 2020 его люди сбили украинский Boeing 737-800 рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту.

Видео падения украинского самолета

Украинский Boeing 737-800, сбитый в Иране

Часть левого крыла сбитого украинского самолета

Иранские власти три дня врали о причинах крушения. Говорили, что самолет упал из-за поломки. Только 11 января Хаджизаде признался, что его подчиненные сбили самолет ракетами. В теле эфире он сказал, что "взял на себя полную ответственность" и что "хотел бы быть мертвым".

На борту самолета были преимущественно иранцы, а также граждане Канады, Украины, Великобритании и Афганистана. Катастрофа произошла после того, как США убили иранского генерала Сулеймани, и между странами возросло напряжение.

Поставщик "Шахедов" для России

Хаджизаде также отвечал за программу иранских дронов, включая поставки беспилотников "Шахед" российской армии для использования против Украины. В октябре 2022 года Великобритания ввела санкции против Хаджизаде как командующего Аэрокосмическими силами КСИР, ответственного за поставку России дронов-камикадзе, которые использовались для атак на гражданские объекты и критическую инфраструктуру Украины.

Шойгу с иранскими генералами на выставке в Иране

США в августе 2022 года сообщили, что Иран согласился предоставить России по крайней мере 1700 дронов. Российская армия активно использовала иранские дроны "Шахед-136" и "Шахед-131" для атак на украинские города, переименовав их в "Герань-2".

Хаджизаде был включен в санкционный список США 24 июня 2019 года за его роль в провокационной ракетной программе КСИР. Европейский Союз также ввел его в санкционные списки в 2012 году как лицо, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Как погиб генерал

13 июня 2025 года израильские истребители атаковали подземный военный бункер в Иране. Там как раз собралось руководство иранской авиации на совещание. Хаджизаде погиб вместе со всеми коллегами во время этого удара.

"Карма прилетела с магендавидом" — реакция в соцсетях

Пользователи соцсетей называют смерть Хаджизаде справедливой расплатой. "Карма — это когда к тебе прилетает технически исправный самолетик с магендавидом на крыле", — написала Libby Eyar, напоминая, как генерал три дня лгал о "технических неисправностях" украинского самолета.

Сообщение Libby Eyar в Фейсбук

"Израиль не помогал и, если потребуется, еще раз не поможет", — иронически прокомментировала сообщение Игаля Левина о ликвидации генерала автор и редактор в Mind. UA Марина Бердичевская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кремль оказался в неудобном положении. Эксперты оценили, будет ли Россия защищать Иран от Израиля.