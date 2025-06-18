Тайный завод глубоко под горой: где спрятан главный ядерный объект Ирана

Объект очень сложно разрушить

В последние дни Израиль нанес серию разрушительных ударов по Ирану, однако не исключено, что ключевой ядерный объект остался невредимым. Дело в том, что он может находиться под горой на глубине в полкилометра.

Объект расположен неподалеку от города Фордо, что к югу от Тегерана. Что известно о секретном заводе рассказало издание Financial Times.

Согласно иранским данным, Фордо подвергся обстрелу в субботу, 14 июня, однако ущерб для завода оказался незначительным.

"Фордо будет сложно достать без США. Он хорошо укреплен и находится глубоко под горой. Я не уверен, какой ущерб мы сможем там нанести", — сказал Дэнни Цитринович, эксперт по Ирану в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Издание отмечает, что подобные объекты есть практически у каждой ядерной страны, например у США есть гора Рейвен-Рок в Пенсильвании, у России гора Ямантау в южной части Урала, а у Китая подземный бункер для атомных подлодок Лунпо.

О существовании объекта в Фордо стало известно осенью 2009 года, когда западные разведки рассекретили данные о том, что Иран тайно построил секретный завод внутри горы и он точно не предназначен для мирных целей. Раскрытие информации было настолько неожиданным, что Иран осудила даже Россия, а Китай направил предупреждение.

Вид на Фордо со спутника MAXAR

После этого ООН усилила санкции против Тегерана. В конечном итоге в 2015 году он согласился превратить Фордо в исследовательский центр, уменьшить количество центрифуг и остановить обогащение урана на 15 лет, допустив к своим ядерным программам международных наблюдателей. Этот договор, известный как Совместный всеобъемлющий план действий просуществовал три года, а уже в 2018 году президент США Дональд Трамп по сути его нивелировал.

В 2021 году на ядерном объекте в соседнем Нетензе произошел взрыв, в котором Иран обвинил Израиль, после чего центрифуги перенесли в Фордо. Там иранские запасы низкообогащенного урана начали перерабатывать в состояние потенциально пригодное для создания ядерного оружия. По мнению аналитиков, если этот объект не разрушат израильские атаки, то Тегеран выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия, прекратить сотрудничество из МАГАТЭ и создать ядерную бомбу в краткие сроки.

Снимок объекта изнутри

Именно этим и угрожал Иран в случае, если его ядерные объекты подвергнутся нападению. Впрочем, аналитики не исключают, что такой шаг заставит США вмешаться в войну и нанести удар по Фордо.

Фордо на карте

Проблема также кроется в том, что у Тегерана может быть еще один куда больший ядерный объект в нескольких километрах к югу от Натанза. И на этот объект ни разу не допускались наблюдатели МАГАТЭ, а потому никто точно не знает, что там может быть.

Как сообщалось ранее, с 13 июня Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами. Израильские власти объяснили это тем, что Тегеран планировал убийство премьера страны Биньямина Нетаньяху, а также президента США Дональда Трампа.