Политолог, специалист по стратегическим коммуникациям, говорит, что за последние 2–3 дня трафик через Ормуз сократился на 20–46% по сравнению с обычным уровнем

Танкерный трафик в панике покидает Персидский залив.

После эскалации между Израилем, США и Ираном ключевой нефтяной коридор мира — Ормузский пролив — выглядит все менее безопасным. нее.

Растровые карты и мониторинговые системы (в частности, sea.live и Reuters) показывают, что за последние 2–3 дня трафик через Ормуз сократился на 20–46% по сравнению с обычным уровнем. На спутниковых картах видно, как десятки судов выстраиваются в почти кильватерные колонны, направляясь на выход из залива. С другой стороны, движение почти замерло: танкеров, заходящих в Персидский залив, гораздо меньше, чем бегущих из него.

"Рост количество танкеров, ожидающих в Оманском заливе у побережья ОАЭ и Омана, а не проходят пролив", — сообщает sea.live.

Reuters приводит цифры: от 40 до 50 судов одновременно ждут или проходят в конвоях. Среди причин — электронные помехи систем навигации GPS/AIS, инциденты на маршрутах (столкновение судов Front Eagle и Adalynn возле Кхор-Факкана) и общий рост геополитического напряжения в регионе.

Один из ключевых игроков рынка – танкерная компания Frontline – уже объявила, что не будет принимать новые рейсы через Ормуз, а действующие суда выводит конвоями под охраной или направляет в обход.

Подобные шаги предпринимает Shell, которая также подтверждает интенсивное глушение GPS-сигналов и усиленные меры безопасности. QatarEnergy приказала своим LNG-судам ждать за пределами Ормуза до дальнейших инструкций.

Причины этого панического маневра — не только страхи, но вполне реальные экономические потери. Стоимость фрахта супертанкеров класса VLCC выросла на 20–40%, содержание бронирований продлевается, а страховщики повышают ставки для прохождения через пролив.

Фото: Max Gardus/Facebook

Аналитики UKMTO и JMIC предупреждают о "тревожном уровне угроз", и лишь единичные депутаты в Иране намекают на возможность закрытия Ормуза, признавая при этом, что это будет "крайней мерой".

Прогнозы цен на нефть уже реагируют. JPMorgan, Rystad Energy и другие консалтинговые агентства предусматривают повышение цены Brent не менее $90–95 за баррель в случае сохранения угрозы. Причина – совокупность логистических задержек, страха рынка перед эскалацией и уменьшение количества танкеров на маршрутах.

Даже краткосрочное нарушение потоков энергоносителей из Персидского залива формирует психологическую премию для рынка, заставляя трейдеров скупать фьючерсы на черное золото.

Для России это подарок, завязанный нефтеносной лентой. Даже если ситуация останется в формате частичных задержек без блокады, цена на нефть может вырасти на $5–7. Если такая цена продержится хотя бы две недели, Кремль получит более 1,05 млрд долларов дополнительного дохода. И это даже с дисконтом в 15–25%, с которым продается российская нефть. Даже по минимальному расчету речь идет о $800–900 миллионах "сверху".

Если же произойдет настоящая блокада, цена легко перевалит за $100 и доходы Кремля вырастут на десятки миллиардов. Тем более что в глазах рынка российская нефть становится более привлекательной: она транспортируется не через Ормуз, а по Черному и Балтийскому морям, а также Тихому океану. Импортеры из Китая и Индии могут активнее переключиться на российскую нефть, опасаясь сбоев в поставках иранской.

Мероприятие рискует потерять фокус. Вместо усиления санкционного давления на Россию внимание политиков и трейдеров переключается на Иран. Это создает "санкционный тупик": меньше политической воли для новых ограничений, больше шансов для Москвы снова обойти price cap.

У Украины есть окно времени, чтобы напомнить: рост цены на нефть — это не только рынок, это еще и ракеты, которые будут лететь по нашим городам за дополнительные нефтяные прибыли Кремля.

Источник: Facebook-страница Макса Гардуса.