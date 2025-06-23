Нобелевской премии не видать? Какими были обещания Трампа по окончанию войн и к чему они привели

Как оказалось, не только политики в Украине не всегда придерживаются предвыборных обещаний

"Я положу конец войне в Украине, я остановлю хаос на Ближнем Востоке и не дам начаться Третьей мировой войне" – такие слова прозвучали от Дональда Трампа 19 января, за день до его инаугурации, во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне. На протяжении всей президентской кампании 2024 года Дональд Трамп активно продвигал образ миротворца, способного быстро прекратить глобальные конфликты. Его риторика основывалась на личных связях с лидерами России, Израиля, Китая и арабского мира. Однако реалии второго президентского срока демонстрируют существенное расхождение между обещаниями и действиями — война в Украине продолжается, конфликт в Секторе Газа обострился, а США приняли участие в новом этапе эскалации с Ираном.

"Телеграф" собрал подробности его заявлений в начале президентского срока и сравнил их с тем, что на самом деле сейчас происходит в мире.

Украина: невыполненные обещания быстрого мира

Трамп обещал завершить войну в Украине "за 24 часа" после вступления в должность, полагаясь на личные отношения с Владимиром Путиным. В своей инаугурационной речи 20 января 2025 года он не упомянул Украину ни разу, вместо этого заявил:

"Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, возможно, самое важное, войнами, в которые мы никогда не вступаем".

Последствия атаки в Киев 23 июня. Фото: Ян Доброносов

Уже в марте предложенное перемирие было отклонено Россией, а ни один из раундов прямых переговоров или "челночной дипломатии" не оказал достаточного влияния на процесс завершения войны в Украине. Более того, по состоянию на 23 июня оккупационная армия РФ продолжает наступать по линии фронта – на Сумщине, Донетчине, Харьковщине – и пытается хотя бы медийно пересечь административную границу Днепропетровской области.

Впоследствии администрация Трампа фактически свернула дипломатические усилия, распустив межведомственную группу по давлению на Кремль. За меньше чем полгода президентского срока Трамп несколько раз говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным, написал большое количество грозных постов в TruthSocial с призывами прекратить войну и напоминаниями, что "этого бы не произошло, если бы я был президентом". Впрочем, никаких реальных шагов по урегулированию боевых действий на территории Украины так и не произошло – и свидетельством этому служат ежедневные обстрелы и атаки на украинские мирные города.

Последствия атаки в Киев 23 июня. Фото: Ян Доброносов

Израиль и Газа: "эпическое" перемирие, которое быстро сорвалось

20 января Трамп заявил, что его миссия — "остановить все войны" и принести "новый дух единства" миру. Вскоре он провозгласил достижение "эпического перемирия" между Израилем и ХАМАС, которое, однако, сорвалось менее чем за три недели. Израиль возобновил массированные обстрелы, ввёл трёхмесячную блокаду гуманитарной помощи, а число жертв в Газе превысило 55 тысяч человек.

4 февраля 2025 года Трамп предложил радикальный план — полностью "очистить" сектор Газа и переселить более миллиона палестинцев в Иорданию и Египет, разработав проект застройки разрушенной территории. Он назвал своё видение "Ривьерой Ближнего Востока" под контролем США. План вызвал резкую критику в арабском мире, а также среди международных правозащитников, которые подчеркнули, что насильственное переселение запрещено международным правом.

Ситуация в секторе Газа

На фоне гуманитарной катастрофы Трамп в мае признал, что "люди в Газе голодают", но заявил, что США "возьмут эту ситуацию под контроль", не препятствуя новым израильским авиаударам.

По состоянию на конец мая 2025 года конфликт не только не прекратился, но и перерос в масштабную гуманитарную катастрофу. По данным Британского Красного Креста, 470 тысяч человек в Газе — то есть 22% населения анклава — оказались на грани голода, а приток гуманитарной помощи полностью прекратился уже более 11 недель.

Ситуация в секторе Газа

Число погибших превысило 52 тысячи человек, ещё по меньшей мере 118 тысяч ранены. За это время 90% населения вынуждены были покинуть свои дома, система здравоохранения находится в состоянии коллапса, а 70% критической водной инфраструктуры разрушено. Из-за полного отсутствия гуманитарного доступа, медицинских поставок и питьевой воды, угроза массового голода и распространения эпидемий приобрела беспрецедентный характер.

Иран: от дипломата до военного союзника

В феврале 2025 года Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новое "ядерное соглашение" с Ираном, которое бы предотвратило создание им оружия массового уничтожения. В сообщении на Truth Social он подчеркнул: "Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия", добавив, что слухи о подготовке Вашингтона и Израиля к полному уничтожению Ирана "сильно преувеличены".

По словам Трампа, его видением было мирное соглашение, которое позволит Тегерану "расти и процветать". Он предложил "большой праздник на Ближнем Востоке" после заключения договорённостей. Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил жёстко: "С таким правительством не должно быть никаких переговоров", — говорится в заявлении, обнародованном Financial Times. Он считает новые переговоры "ни мудрыми, ни достойными", учитывая негативный опыт от соглашения 2015 года, из которого США вышли в 2018-м.

После ряда раундов неудачных переговоров, которые всё же состоялись, хотя и не были фактически результативными, и израильских ударов по иранским объектам в июне 2025 года позиция США стала более радикальной. Сначала Трамп воздерживался от участия, но впоследствии одобрил авиаудары B-2 по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он назвал удары "впечатляющим успехом" и призвал Иран капитулировать.

Этот конфликт уже привёл к росту цен на нефть, падению бирж и частичному закрытию авиапространства на Ближнем Востоке. Аналитики предупреждают: в случае блокады Ормузского пролива цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель, что грозит мировой экономике новой волной инфляции.

По данным аналитиков, Brent подорожала почти на 7% за день после первых ударов Израиля, достигнув 74,60 доллара за баррель. Пролив Хормуз, по которому проходит треть мирового объёма морской нефти (около 21 млн баррелей в день), потенциально может быть заблокирован Ираном, что приведёт к глобальному энергетическому дефициту. JPMorgan в своём анализе назвала вероятность такого сценария высокой, прогнозируя рост цен на нефть до 120–130 долларов.

Ситуация уже сказалась на фондовых рынках. Индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 1,1% и 1,3% соответственно, а египетский EGX 30 потерял 7,7%. В Тель-Авиве снижение составило 1,5%. Тем временем выросли акции оборонных компаний и цена золота — до 3426 долларов за унцию, что близко к рекордному уровню.

Осложняется также ситуация в авиации: прекращены рейсы в Иран, Ирак, Ливан, Израиль и Иорданию. Если конфликт затянется, аналитики ожидают новой волны инфляции, что усложнит политику центральных банков. В частности, в США Федеральная резервная система отложила снижение учётной ставки из-за геополитических рисков и тарифной политики администрации Трампа.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о намерении стать миротворцем, его первые полгода в должности сопровождаются эскалацией сразу нескольких международных конфликтов. Война в Украине не завершена, сектор Газа охвачен гуманитарной катастрофой, а дипломатия с Ираном завершилась американскими авиаударами. Обещания остановить войны и избежать третьей мировой остаются нереализованными — мировая стабильность пока пошатнулась, а риски глобального экономического кризиса растут.

Напомним, ранее Телеграф писал, что президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего президента России Дмитрия Медведева, который написал, что "некоторые страны уже готовы передать Ирану свой ядерный арсенал".