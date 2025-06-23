Вэнс назвал Трампа тупым? Речь вице-президента США возмутила сеть (видео)

Говорил о ситуации на Ближнем Востоке

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал президентов США, которые были у власти с 2000 года дураками. Но в этот список входит и 47-й президент Дональд Трамп.

Об этом заявил вице-президент во время эфира программы Meet the Press на телеканале NBC News. По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке можно было избежать.

"Я сочувствую американцам, уставшим после 25 лет вмешательства на Ближнем Востоке — но тогда у нас были тупые (dumb — ред.) президенты", — сказал Венс.

Однако эти слова касаются и Дональда Трампа, ведь его действующий срок в должности президента уже второй. Впервые он стал главой США в 2017 году. То есть, получается, что Вэнс возлагает ответственность за бездействие в течение 25 лет и на Трампа.

Вице-президент США пытался исправить ситуацию, добавив, что сейчас у Штатов самый лучший президент, но сеть этот ход не оценила. Многие обратили внимание не только на обвинения Трампа в "тупости", но и на то, что такие высказывания на должности вице-президента неуместны. Люди считают, что не следует говорить плохое о своих предшественниках, ведь лучше работать здесь и сейчас, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что недавно американские бомбардировщики нанесли удары по ядерным объектам Ирана и теперь мир ждет ответа от Тегерана. В то же время Трамп допустил смену режима в Тегеране и поблагодарил пилотов бомбардировщиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США использовали против Ирана самую мощную в мире неядерную бомбу.