Испугался не Зеленского: политолог объяснил, почему Трамп сбежал с саммита G7

Американский лидер поступил "логично", хотя это и не было приятно для Украины

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит "Большой семерки" не потому, что испугался встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Скорее, он не захотел сталкиваться с коллективным давлением со стороны других лидеров стран G7.

Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко в интервью "Радио NV". По его словам, команда американского лидера поняла, что Трампу придется слушать от всех остальных участников саммита о том, что необходимо выполнить обещание о введении новых санкций против России.

"В последние два месяца происходило консолидированное давление на Трампа со стороны Украины, со стороны ключевых европейских партнеров. В первую очередь это Британия, Франция, Германия и часть Республиканской партии по поводу того, что пора увеличивать санкционное давление на РФ и принимать определенные решения", — сказал он.

Политолог отмечает, что любой политик не хочет, чтобы на него давили, а потому Трамп прикрылся осложнением на Ближнем Востоке и уехал обратно в Вашингтон. Поступок американского президента Денисенко называет "логичным", хотя сама ситуация для Украины не очень приятная.

Он отмечает, что пока давление на Трампа завершилось поражение сторонников Украины и определенной победой Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул, что в скором времени Конгресс уходит на политические каникулы, а потому до сентября или октября каких-либо решений по вопросу санкций ждать не стоит.

Стоит отметить, что политолог Тарас Загородний ранее рассказал "Телеграфу", что Трамп не хочет публичной встречи с Зеленским, так как в этом случае он не будет выглядеть победителем.