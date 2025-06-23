"Почему бы нет": Трамп допустил смену режима в Тегеране и поблагодарил пилотов бомбардировщиков

Трамп внезапно заговорил об изменении режима в Иране, где правят религиозные лидеры-аятоллы

Президент США Дональд Трамп судя по всему, не напуган криками России в ООН: 23 июня он выступил с очередными заявлениями по поводу удара по иранским ядерным объектам. Трамп предположил, что режим аятолл в Иране может быть свергнут, и поблагодарил пилотов бомбардировщиков за удар по Фордо, Исфахану и Натангу.

Об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social. В одном из сообщений Трамп заявил, что участвовавшие в операции бомбардировщики B-2 Spirit удачно приземлились на базе в штате Миссури.

"Повреждения ядерных объектов в Иране, как говорится, "монументальные". Удары были сильными и точными. Большое мастерство показали наши военные. Спасибо вам!", – написал он.

Также Трамп заявил, что иранский режим нужно изменить, поскольку он не может "сделать Иран снова великим". При этом он добавил, что употреблять термин "смена режима", возможно, было бы неправильно, но Ирану стоит задуматься о том, чтобы сменить власть.

"Неполиткорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again)", — говорится в сообщении.

При этом вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио 22 июня уверяли, что удары по Ирану – это "разовая акция", а США не заинтересованы в смене режима в стране. Напротив, Вэнс и Рубио призвали Тегеран к возобновлению переговоров и прекращению эскалации на Ближнем Востоке.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты Америки ударили по ядерным объектам Ирана. При этом для ударов они применили малозаметные тяжелые стратегические бомбардировщики B-2 Spirit. Эти самолеты предназначены, в частности, для прорыва плотной обороны ПВО и являются самыми дорогими самолетами в мире и в истории авиации. Для удара непосредственно по защищенному иранскому заводу в Фордо США использовали самую мощную в мире неядерную бомбу с высокоточной наводкой – GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).