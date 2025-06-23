"Поэтому Путин – босс": Трамп резко отреагировал на угрозы Медведева

Трамп не поверил, что Медведев мог заявить такое

Президент США Дональд Трамп отреагировал на публикацию бывшего главы Кремля Дмитрия Медведева, в которой он написал, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".

Американский лидер традиционно опубликовал пост в соцсетях и попросил подтвердить ему факт того, что Медведев действительно об этом заявил.

Реакция Трампа

"Я правильно услышал, что бывший президент Медведев из России небрежно бросался "N-словом" (ядерным!) и говорил, что он и другие страны могут поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне это просто показалось? Если он действительно это сказал, и это подтвердится — пожалуйста, дайте мне знать НЕМЕДЛЕННО", – написал он.

Глава Белого дома заявил, что "ядерное" слово не должно использоваться так легкомысленно, как это делает Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации. "Видимо, поэтому Путин — БОСС", – отметил Трамп, намекая на более мягкую риторику действующего правителя РФ по сравнению с Медведевым.

"Кстати, если кто-то думает, что наше "железо" было впечатляющим на выходных — у нас самое сильное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных — это наши ядерные подлодки. Это самое мощное и смертоносное оружие, когда-либо созданное, и они только что выпустили 30 "Томагавков" — и все 30 точно попали в цель. Так что, помимо наших великих пилотов истребителей, спасибо капитану и экипажу!", – резюмировал Трамп.

Трамп ответил на угрозы Медведева в соцсетях

Что писал Медведев?

Стоит отметить, что все обратили внимание именно на третий пункт заявления российского экс-президента. Возможно, именно ради трансляции этой угрозы преемник Жириновского и писал свой пост под названием "Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?".

Если кратко, то кроме угроз в своей публикации Медведев утверждал, что в Иране все совсем не так плохо: критическая инфраструктура ядерного цикла пострадала незначительно и будущее производство ЯО будет продолжено. Что касается, устойчивости иранского режима, замглавы Совбеза написал, что: политический режим Ирана стал сильнее, поскольку народ якобы консолидируется вокруг духовного руководства.

В то же время Медведев придумал минусы, которые Израиль и США якобы получили в результате конфронтации с Ираном. Он сообщил, что в Израиле гремят взрывы, а люди в панике, а США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции. Также бывший президент РФ утверждает, что абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.

"Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!", – подытожил Медведев.

Медведев забросил угрозу о передаче ядерного оружия Тегерану

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