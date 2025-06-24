Плохой сигнал не только для России: чем грозит новая политика Трампа по Ирану

Если так пойдет дальше, под удар может попасть и Беларусь

США перешли к открытой военной фазе противостояния с Ираном, демонстрируя технологическое преимущество и вызов поддерживающих Иран России и Китая. Это чревато глобальной стабильностью и может повлечь за собой эскалацию конфликта, в том числе с перспективой угрозы для Беларуси как стратегического тыла России.

Об этом в прямом эфире "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Завгородний. Это решение эксперт называет историческим изломом, который может иметь глубокие геополитические последствия.

По мнению Завгороднего, удары Израиля по ядерным объектам Ирана, согласованным с США, демонстрируют полное преимущество западных технологий. Иранская противовоздушная оборона, поставленная Россией и поддержанная Китаем, оказалась абсолютно неэффективна. Он подчеркнул: "Они даже, скорее всего, и не заметили, что они влетали".

Завгородний прямо цитирует один из тезисов, приписываемых СССР или авторам теории сдерживания: "Хорошим, добрым словом пистолетом можно достичь больше, чем добрым словом".

Это, по его словам, и есть новая стратегия администрации Трампа: действовать без предупреждений и с максимальной эффективностью.

Последствия для России и Китая

Удар по Ирану – это не просто региональная акция, а сигнал по всей системе союзников России и Китая. По мнению политолога, США продемонстрировали, что могут уничтожать стратегические объекты противников, не понеся никаких потерь. Это подвергает сомнению способность Москвы и Пекина защищать своих партнеров.

Завгородний заявляет, что для России это — "очень неприятное известие", а для Китая — "очень, очень плохое". Поскольку обе страны инвестировали в развитие ПВО Ирана, их несостоятельность оказалась очевидной на мировой арене.

Если так пойдет дальше, под удар может попасть и Беларусь как последний форпост влияния России на Запад. Именно поэтому эта новая стратегия Трампа — серьезный вызов для Москвы и Пекина.

Ранее Телеграф сообщал, что конфликт между Израилем и Ираном, который еще в начале недели стремительно эскалировал и втянул в себя даже США, внезапно совершил неожиданный поворот. В ночь на 24 июня мир наблюдал, казалось бы, парадоксальную ситуацию: Иран объявляет о жестком возмездии американцам, наносит "мощные" удары по их базам, а президент США с иронической улыбкой благодарит Тегеран и заявляет о наступлении "мира".