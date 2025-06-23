"Настало время для мира": Трамп прокомментировал иранскую атаку на базы США, пока в Тегеране празднуют "победу"

Трамп добавил, что будет призывать Израиль к возобновлению мира в регионе

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об атаке на американские базы, благодаря чему не было никаких жертв. Также он заявил, что реакция Ирана была слабой и выразил надежду, что теперь можно переходить к мирным переговорам.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Президент США заявил, что атаки Ирана ожидали, поскольку Иран предупредил об ударе заранее. Противодействие выпущенным ракетам со стороны ПВО было "очень эффективно".

"Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и очень эффективно противодействовали. Было выпущено 14 ракет — 13 было сбито, а 1 была "выпущена на свободу", поскольку она двигалась в безопасном направлении. Я рад сообщить, что НИ ОДИН американец не пострадал, и почти не был причинен вред. Самое главное, что они извлекли все это из своей "системы", и, надеюсь, дальнейшей НЕНАВИСТИ не будет", — написал он.

Трамп добавил, что будет призывать Израиль к возобновлению мира в регионе. Того же США ожидают от Ирана, поскольку "пара выпущена".

"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно сообщил нам, что позволило избежать потерь и ранений. Возможно, Иран теперь может перейти к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое", – написал президент, а чуть позже выложил еще один пост, написав "Привет, мир! Настало время для мира!".

В Тегеране в это время празднуют "победу" на улицах. Иранская государственная пропаганда уже поспешила заявить, что ракетные пуски "достигли цели" и что удар мести за атаку США был официально реализован.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 июня США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. После этого Иран заявил, что готовит ответ, а в СМИ появились сообщения о том, что проиранские боевики готовят нападение на американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии.

23 июня Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке. Все ракеты были перехвачены силами противовоздушной обороны, пострадавших и повреждений в результате атаки не обнаружили. После этого в Иране заявили, что их операция с пафосным названием "Хорошее известие о победе" якобы "завершилась большим успехом".