Война закончилась? Что известно об Израиле и Иране, которые договорились о перемирии

Впрочем, перемирие, похоже, только на бумаге

Израиль официально подтвердил согласие на двустороннее прекращение огня с Ираном по предложению президента США Дональда Трампа. Канцелярия премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщила, что страна достигла всех поставленных задач во время операции "Восходящий лев".

По данным офиса израильского премьера, военное руководство государства встретилось с правительственным кабинетом, чтобы обсудить результаты сделки. Об этом сообщает Timesofisrael.com.

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"Израиль устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу – как в ядерной, так и в ракетной сферах", – заявили в офисе Нетаньяху. Армия обороны Израиля установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана и нанесла серьезные удары по военным объектам иранского режима.

В ходе последних операций израильские силы уничтожили десятки правительственных целей в центре Тегерана. Военные также ликвидировали сотни бойцов Басидж – подразделения, занимающегося внутренними репрессиями в Иране.

В заявлении впервые упоминается о гибели еще одного высокопоставленного иранского ученого-ядерщика. Израильские войска убили научного сотрудника во время нападения на объекты в столице Ирана.

Мохаммад Реза Седдики

Нетаньяху поблагодарил Трампа и Соединенные Штаты за поддержку в борьбе против иранской ядерной программы. "Учитывая достижение целей операции и в полной координации с президентом Трампом, Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня", – говорится в официальном заявлении.

В то же время, израильское руководство предупредило о жестком ответе в случае нарушения режима прекращения огня. Кстати, за десять минут до запланированного начала перемирия (в 7:00 по киевскому времени) Иран нанес ракетный удар по территории Израиля.

В 10:30 по киевскому времени Израиль сообщил, что Иран нарушил перемирие. ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, летящие в сторону Израиля. В стране объявлена воздушная тревога.

В Израиле также сказали, что в связи с полным нарушением режима прекращения огня армия нанесет мощные ответные удары по Ирану." Я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные удары по Тегерану", — сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Напомним, Трамп уже успел похвастаться, каков он большой дипломат и как умеет заканчивать войны. Он, кстати, неоднократно это делал и по поводу войны между РФ и Украиной, но прекращение огня так и не наступило.